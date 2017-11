Les Escodines guanya una placeta on fins ara hi havia un edifici en ruïnes

Esponjar el Centre Històric és l'objectiu de dues operacions que ha dut a terme l'Ajuntament de Manresa per guanyar espais lliures per a ús públic i evitar que es converteixin en solars tancats i amb problemes de salubritat. Els últims dies se n'han guanyat dos. Un al carrer Sant Bartomeu, al barri de les Escodines, i un altre al carrer Santa Maria, al Barri Antic. En els dos casos hi havia edificis en estat de ruïna que es van ender-rocar. Ara hi ha petites placetes.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i el comissionat del Centre Històric, Adam Majó, van visitar ahir la placeta del Sant Bartomeu.

Junyent va explicar que es tracta de petites intervencions amb la finalitat d'esponjar el Centre Històric i així contribuir a millorar la qualitat de vida dels veïns i a tenir una millor percepció del nucli antic de la ciutat.

La intervenció al carrer Sant Bartomeu, cantonada amb Aiguader, ha costat 15.000 euros. S'ha col·locat paviment compactat, s'ha fet nova l'evacuació d'aigües per evitar que s'hi formin tolls i s'hi ha instal·lat un banc per poder seure. Properament s'hi plantaran tres arbres. La intervenció ha permès moure els contenidors d'escombraries que entorpien el pas al carrer Aiguader i que sovint quedaven desbordats, i s'han instal·lat pilons per evitar que s'utilitzi com a aparcament.

Per al regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, tant o més important que això és que es va tirar a terra un edifici en ruïnes que generava conflictes i problemes d'incivisme al barri a causa d'okupes.

Al carrer Santa Maria s'ha fet el mateix amb el solar que ocupava una casa on el maig passat hi va haver un incendi i hi havia problemes d'ocupacions. L'edifici es va declarar en ruïna i l'Ajuntament va dur a terme l'enderroc de forma subsidiària. En aquest cas s'ha fet una estesa de sauló compactat i s'ha blindat l'espai amb pilons per evitar que hi entrin cotxes. Segons Aloy, també ha permès millorar la connexió dels carrers Santa Maria amb Ignasi Balcells.

El comissionat del Centre Històric, Adam Majó, va considerar que també es tracta d'un tema de salubritat. «Un solar tancat acaba sent un niu de porqueria». Va recordar que ja s'han fet quatre actuacions a la Muralla de Sant Francesc, al carrer de la Mel, al Santa Maria i al Sant Bartomeu, i que proporament n'hi haurà als carrers Tahonas i Arbonés.