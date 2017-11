Lluitar contra el càncer de mama des del cor

L'any 2001, a l'hospital Erlangen Medical Center de Chattanooga, a Tennessee (EUA), la infermera del servei d'oncologia Janet Kramer-Mai va haver de ser intervinguda per un càncer de mama. Les seves tietes van cosir i li van col·locar sota el braç un coixí amb forma de cor que s'hi ajustava perfectament. Un cop recuperada, la Janet va introduir aquest coixí en el servei d'oncologia de l'hospital. Posteriorment, es va presentar en un congrés mèdic, on en va recollir la idea una infermera danesa, Nancy Friis, que va començar a divulgar la iniciativa al seu país i a Europa.

A Catalunya, la mallorquina María José Loly de Cooman va ser l'encarregada de difondre la idea sota el nom de «Projecte Micky», que és el diminutiu per al seu nom a Flandes (Bèlgica), on va néixer. La seva bona acollida va ser tal que, ara com ara, hi ha centenars d'agrupacions de dones que cusen aquests confortables coixins amb forma de cor per regalar-los de manera altruista a dones que han tingut càncer de mama.



«Coixins del cor»

A Manresa, també. Des de fa cinc anys, l'Olivera, l'associació d'ajuda i de lluita contra el càncer de mama, porta a terme el projecte «Coixins del cor». Les integrants de l'associació els cusen i els regalen al Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu per a persones operades de càncer de mama amb la finalitat d'alleugerir el dolor i les molèsties que tenen després de la cirurgia, a banda de ser una manera d'oferir suport emocional a la dona afectada.

El coixí es posa sota el braç per poder descansar i seure, i evitar danyar els músculs de l'espatlla i que el braç s'infli. És essencial per dormir sobre el costat operat i útil per viatjar en cotxe i autobús.

Ara, a aquests coixins del cor se n'hi ha afegit una versió mini. Com els grans, són coixins amb forma de cor fets amb robes d'estampats alegres, que encomanen optimisme i tendresa. Aquests, però, són petits i duen una cinta per poder-los penjar a les portes, als armaris o, ara que aviat s'acostaran les festes, als arbres de Nadal. En aquest cas, l'objectiu de la iniciativa és recollir fons per col·laborar a fer realitat el nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia.

Costen quatre euros i es poden comprar en les diverses activitats que s'estan organitzant a favor d'aquest hospital de dia. També se'n van poder adquirir en l'acte convocat amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama i en les dues exposicions que va acollir el vestíbul de l'Hospital Sant Joan de Déu amb motiu d'aquest dia mundial, una de les quals cedida per l'Olivera.

Si se'n volen demanar a l'entitat per col·laborar-hi, es pot fer a través de www.oliveramanresa.org, on hi ha un formulari per contactar-hi. Els coixins els fan les dones de l'Olivera, ajudades per voluntàries. També tenen la col·laboració d'empreses i establiments com Byetsa, La Caseta de la Glòria, Manubens i la merceria Sangrà.



Quinze anys ajudant

L'Olivera va néixer fa quinze anys per iniciativa d'un grup de dones afectades per càncer de mama amb la intenció de crear una associació d'ajuda mútua, tant per a elles com per a totes aquelles dones que, en un algun moment de les seves vides, poguessin trobar-se en aquesta situació. L'associació ofereix servei de psicologia individual i grupal per tractar tots els efectes del càncer de mama a càr-rec del doctor Carles Perarnau Vidal. Forma part del Consell Municipal de Sanitat de Manresa, del Consell Municipal de la Dona de Manresa, de l'Associació de federacions de càncer de mama i de la Federació espanyola de càncer de mama, i té la seu al carrer Canal número 6 de Manresa, on les associades es reuneixen tots els dilluns, de 6 a 8 de la tarda.