A Manresa el 41% dels rebuts d'IBI que no són de pàrquings costen més de 500 euros

El 62% dels rebuts de l'Impost de Béns Immobles que es pagaran a Manresa l'any que ve seran inferiors a 400 euros, i el 73% de menys de 500 euros. Aquestes dades inclouen els aparcaments, que són nombrosos. Si no es comptessin, el resultat seria ben diferent: el 41% superaria els 500 euros.

La xifra total de rebuts de la popular contribució és 61.180, dels quals més d'un terç (21.108) corresponen a aparcaments que tenen imports inferiors als habituals d'un habitatge o un terreny.

Sense aparcaments, els rebuts que s'expediran pujaran a 40.072, dels quals 16.407 seran de més de 500 euros, el 41%.

Tenint en compte que molts ciutadans a més de pagar l'IBI de l'habitatge també paguen un gual, el resultat és que un de cada dos aproximadament acaba pagant més de mig miler d'euros de contribució a l'any.

Hi ha comptabilitzats 5.677 rebuts d'un import d'entre 500 i 600 euros; 3.359 d'entre 600 i 700 euros, 1.881 de 700 a 800 euros, 1.308 de 800 a 900 euros i 4.182 de més de 900 euros.

Per la banda baixa, hi haurà 6.734 rebuts d'entre 400 i 500 euros, 7.596 de 300 a 400 euros, 4.623 de 200 a 300 euros, 3.599 de 100 a 200 euros i 22.221 rebuts de menys de 100 euros. D'aquests darrers, 21.108 rebuts corresponen a aparcaments.

Els 1.113 rebuts restants de la classificació de fins a 100 euros es divideixen en 418 de categoria residencial, 218 comercial 215 industrial, 183 solars, 12 oficines, 2 espais esportius i 2 d'oci i hostaleria. La majoria, un total de 12.500, són d'imports entre 21 i 40 euros, mentre que 3.900 són d'entre 0 i 20 euros, i 4.250, entre 41 i 60 euros.

Del total de rebuts (61.180), 51.040 corresponen a persones físiques, i 10.140 a persones jurídiques. A banda dels rebuts que corresponen a aparcaments i que no arriben a 100 euros, el segon grup més nombrós són els 7.596 rebuts que recaptaran entre 300 i 400 euros, seguit dels 6.734 de 400 a 500 euros, els 5.677 de 500 a 600 euros, els 4.623 de 200 a 300 euros i els 4.182 de més de 900 euros.

Si als rebuts se'ls atribueix un valor mitjà (als d'entre 200 i 300 euros 250 euros, per exemple) es pot fer una estimació de les quantitats que aporten a les arques municipals cada categoria, una estimació que no aporta dades exactes sinó descripcions de volums econòmics.

Fent aquesta projecció, els que més aporten són els d'import superior als 900 euros (com a mínim 4 milions d'euros) i els que menys els que paguen rebuts de fins a 100 i 200 euros (1,1 milions d'euros).

Pel mig no hi ha una progressivitat de més recaptació per a l'Ajuntament a mesura que l'import del rebut s'encareix sinó que la recaptació més alta coincideix amb els rebuts d'entre 400 i 600 euros, que és on s'acumula el gruix d'uns 12.500 rebuts i que aporten a les arques municipals uns 6 milions d'euros.