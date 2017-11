Un taller pràctic ensenya a usar i a omptimitzar l''smartphone' a persones grans

L'Associació de Veïns de la barriada Saldes Plaça Catalunya organitza un taller pensat per a persones grans que vulguin aprendre a fer servir i optimitzar el telèfon mòbil. El curs, que s'iniciarà el proper 8 de novembre, anirà a càr-rec de Sofia Gómez i es durà a terme cada dimecres, de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 del matí, al local de l'ens veïnal, al Centre Cívic Selves i Carner. Les inscripcions es poden fer trucant al 93 877 24 88, en horari de secretaria (dimecres d'11 a 13 h i divendres de 18 a 20 h). Està especialment orientat per a persones sense grans coneixements en la matèria. El preu és de 10 euros i de 5 per als socis de l'associació, que l'organitza amb la col·laboració del Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Treball Afers Socials i Família.