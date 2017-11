Un cicle commemora els cent anys de la revolució russa

El proper dimarts 7 de novembre es commemora el centenari de la revolució russa. Una revolució que ha passat a la història per ser la primera socialista triomfant. Encapçalat per Lenin i Trotski, l'assalt al Palau d'Hivern de Petrograd marcaria profundament la història dels segle XX.

Per tal de commemorar aquesta efemèride, diferents organitzacions d'esquerres del Bages han constituït la Comissió per la Commemoració del Centenari de la Revolució Russa al Bages. La comissió la integren: Arran, Comunistes de Catalunya, CUP, Endavant, EUiA, Poble Lliure i Podem i té la col·laboració de l'editorial manresana Tigre de Paper.

Els actes de commemoració tenen com a objectiu reflexionar sobre el passat, present i futur de la revolució russa i arrencaran el divendres 17 de novembre amb una taula rodona moderada per la historiadora manresana Gal·la Garcia. Sota el títol de «L'herència de la revolució russa», els historiadors Víctor Ríos, Ruth Moreta i Josep Cónsula debatran l'abast i significat de la revolució per a les generacions que l'han succeït. L'acte serà al cafè dels carlins a les 7 de la tarda.

Els organitzadors de les jornades defensen «que la revolució russa va ser una experiència que cal analitzar amb admiració per haver estat capaç de construir una alternativa real de base socialista al capitalisme dominant, però, alhora, cal fer-ho de manera crítica per no haver estat capaç de crear la nova societat igualitària que els bolxevics buscaven quan fa cent anys varen assaltar el Palau d'Hivern» i hi afegeixen que «la deriva contrarevolucionària, criminal i totalitària que va significar l'estalinisme és la principal llosa que avui ha de suportar aquell projecte que tanta solidaritat i admiració va despertar arreu del món», però, al mateix temps, afirmen que «la humanitat ha d'agrair a la Unió Soviètica sorgida de la revolució que derrotés pràcticament en solitari a l'exèrcit nazi durant la Segona Guerra Mundial, que durant dècades reforcés les lluites d'alliberament nacional obligant als països imperialistes a repensar les seves polítiques colonials i que aconseguís crear per primera vegada una economia auto centrada com cap país del capitalisme perifèric havia aconseguit fer».

El dissabte 2 de desembre, una xerrada sobre els ecos de la revolució russa, posarà punt i final als sis actes inclosos en la programa de les jornades. Al llarg d'aquestes setmanes, noms com el de Roser Roses, nena de Rússia que va viure a la URSS entre el 1938 i el 1947, el de Ramon Franquesa, investigador a la Universitat de Lomonosov de Moscou durant els anys vuitanta, o el d'investigadors com els historiadors Xavier Díaz o Joan Tafalla, el de la sociòloga Isa Benítez, el del filòsof Edgar Straehle, el de la politòloga Maria Freixenet o el de l'antropòloga Yasmin Fuentes posaran veu als diferents actes inclosos en les jornades de commemoració.



La relació completa dels actes

Divendres 17 de novembre

Inauguració de les jornades de commemoració del CENTENARI DE LA REVOLUCIÓ RUSSA i TAULA RODONA «L'herència de la revolució russa»

Víctor Ríos | Historiador i investigador del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials de la UPF

Ruth Moreta | Historiadora especialitzada en docència amb alumnes amb necessitats educatives especials

Josep Cónsula | Militant comunista i docent a la UCPC

Presenta i modera: Gal·la Garcia | Historiadora manresana autora de diferents investigacions sobre història local i comarcal

Cafè dels Carlins de Manresa a les 19.00h (C/ Sabateria, 3-5)

Dissabte 18 de novembre

CINE-FÒRUM amb «Reds» de Warren Beatty

Reconegut i premiat biopic sobre la vida dels escriptors i periodistes John Reed i Louise Bryant i l'estreta relació que van mantenir amb la revolució d'octubre de 1917. Any: 1981. Durada: 3 hores i 20 minuts

Espai Cultural el Coro de Navarcles a les 17.00h (C/Ample, 22)

Divendres 24 de novembre

TAULA RODONA «La revolució russa: un revisió crítica»

Edgar Straehle | Historiador, tècnic del MUHBA i filòsof especialitzat en el pensament de Hannah Arendt

Xavier Díez | Professor a la URL i historiador especialitzat en l'anarcosindicalisme i el pensament llibertari

Espai Òmnium de Manresa a les 19.30h (C/Sobrerroca, 38)

Dissabte 25 de novembre

VERMUT-TERTÚLIA «De la revolta dels Burots al país dels Sòviets. La revolució russa en primera persona»

Adrià Cases | Historiador artesenc autor del llibre «Dos de janer de 1917. La revolta dels Burots a Artés»

Roser Rosés | _Nena de Rússia _que va viure a la URSS entre el 1938 i 1947 enviada pels seus pares per protegir-la de la Guerra Civil

Ramon Franquesa | Economista a la UB i investigador a la Universitat de Lomonosov de Moscou durant els anys 80

Complex Cultural Cal Sitjes d'Artés a les 12.00h (C/ de les Parres, 44)

Divendres 1 de desembre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «Sis mesos rojos a Rússia» de Louise Bryant i TAULA RODONA «Gènere, revolució i política bolxevic»

Arnau Carné | Editor del Tigre de Paper

Yasmin Fuentes | Antropòloga que ha treballat i escrit sobre temes de gènere, comunisme i revolució russa

Aina Delgado | Estudiant de medicina des d'on s'ha aproximat a la revolució russa i l'avanç de la medicina

Isa Benítez | Sociòloga i periodista especialitzada en sindicalisme, feminisme i marxisme

Llibreria Papasseit de Manresa a les 19.30h (C/Barcelona, 25)

Dissabte 2 de desembre

XERRADA «Ecos de la revolució russa. De Rosa Luxemburg a Antonio Gramsci»

Maria Freixanet | Politòloga que ha treballat el pensament de Rosa Luxemburg

Joan Tafalla | Historiador especialitzat en l'obra i el pensament d'Antonio Gramsci

Centre d'Interpretació del Carrer del Balç de Manresa a les 11.30h (Baixada del Pòpul, s/n)