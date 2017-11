L'Ajuntament de Manresa forma els infants de primària en la gestió emocional

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dijous al migdia una nova edició del projecte Lotus i les activitats complementàries Lotus Blanc i Lotus Blau, una de les apostes més innovadores de Manresa 2022 en el terreny educatiu. L´objectiu és apropar als infants en l´educació emocional i en valors per tal que els alumnes aprenguin a resoldre conflictes, a reforçar els valors d´autoestima, respecte i solidaritat, pau i sostenibilitat. La finalitat és formar futurs ciutadans més conscients i més compromesos amb l'entorn i amb els altres.

La presentació d´aquest pla s´ha fet avui al migdia a l´Escola Puigberenguer i ha anat a càrrec del regidor de Turisme de l´Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; la regidora d´Ensenyament, Mercè Rosich; la formadora d´Aula Aura i coordinadora de l´activitat, Màrcia Cechinni; i la directora de l´Escola Puigberenguer, Montse Cardillach. Prèviament, han pogut seguir un dels tallers del projecte adreçat a treballar les emocions. La sessió d´avui anava dirigida a un grup de 14 alumnes de 3er de primària, a càrrec del professor-dinamitzador Àngel Illa.

Calmet ha contextualitzat aquest projecte com una de les múltiples accions en marxa que formen part de pla estratègic de Manresa 2022 en la vessant cultural i educativa. Per al regidor, el projecte Lotus va començar l´any passat amb força èxit i el volem continuar perquè pensem que "és una bona eina que ens ha de servir de llegat de transformació personal".

Mercè Rosich també ha posat en valor la feina engegada en les escoles "per treballar l´educació emocional i l´educació en valors". Per a la regidora "aquest és un projecte innovador perquè alumnat i professorat coneguin la seva espiritualitat en l´àmbit de l´educació primària, ja sigui a través de l´autoconeixement del cos, en la millora de l´atenció i la concentració o aprenent tècniques de relaxament".

Al seu torn, Màrcia Cechinni, ha qualificat el projecte de "global i integrador" que s´adreça a als nens i als seus professors però també a pares i mares. Per a la formadora d´Aula Aura, un dels objectius és "generar entorns més amables" i "plantar llavors de cara al futur". Finalment, Montse Cadillach ha subratllat també el fet que aquestes sessions "són un projecte global d´escola", adreçat a alumnat, professorat i pares i mares i que permeten millorar el benestar de tots, combinant tècniques de regulació emocional, ioga i mindfulnees.



Participació de sis escoles de la ciutat



Durant aquest últim semestre de l´any s´ha posat en marxa el Lotus Blanc que està participat per 779 alumnes de primària (253 de primer, 253 de tercer, 273 de cinquè) de les escoles, Fedac,la Flama, l´Espill, Puigberenguer,la Salle i Sant Ignasi, a més de 160 professors dels quals 31 són tutors de primer, tercer i cinquè.

Els alumnes treballen aspectes com: l´apercebiment de la pròpia consciència corporal, l´autobservació, l´autoconeixement, tècniques de ioga, relaxació, respiració (activant, tranquil·litzant, equilibrant), atenció i concentració i visualitzacions.

De forma transversal es treballa el mindfulness, o consciència plena, que és la capacitat de portar l´atenció al moment present, sense jutjar, de ser conscient i detectar què passa a dins i a fora, moment a moment. Quant a les emocions, s´explica com identificar-les i gestionar-les.



Quatre sessions de treball per alumne



El treball es reparteix en 4 sessions per alumne (en grups de 12 o13 persones) que es duu a terme a les aules i on es desenvolupen els continguts següents adaptats a l´edat de cada nivell:

La primera sessió és dedicada al cos. La finalitat és que els alumnes aprenguin a baixar el grau d'activació fisiològica i el nivell d'ansietat amb exercicis de desbloqueig corporal i tècniques de respiració i relaxació, i que millorin la capacitat d'autobservació i autoconeixement.

A la segona es treballen tècniques per millorar la capacitat d'atenció i concentració i per afavorir l'aprenentatge, entrenar i disciplinar la ment i potenciar l'estat de presència. S'aprenen respiracions per afavorir la concentració i tècniques de visualització i autoinstruccions per incrementar el nivell d'aprenentatge.

L'objectiu de la tercera sessió és reconèixer i escoltar algunes de les emocions bàsiques (alegria, tristesa, por, ràbia, calma i amor) i saber quan cal i com transformar-les. També es treballa l'empatia i la compassió per millorar la convivència i educar per a la pau. Mentre que la quarta és una sessió de ioga, que integra els continguts apresos en les tres primeres sessions.

Les sessions seran impartides per l´associació, sense ànim de lucre, Aula Aura, a través de 5 professors-dinamitzadors. Així mateix es farà una formació a tot el claustre de mestres de les escoles participants (6 hores per escola) i en finalitzar el projecte, està previst de fer una sessió informativa per als pares.