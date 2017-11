L'Ajuntament passa el període més llarg sense la 'rojigualda'

El 3 d'octubre, demà farà un mes, un acord polític entre els grups de l'equip de govern CDC i ERC i la CUP, a l'oposició, va donar pas a la retirada de la bandera espanyola de la teulada de l'Ajuntament de Manresa. La rojigualda va ser arriada durant 3 dies l'any 2003 gràcies a la suma de vots de CiU i ERC i l'abstenció d'ICV.

Consultat per aquest diari, el govern municipal ha assegurat que no ha arribat cap requeriment a l'Ajuntament perquè torni a hissar la bandera espanyola.

Aquesta situació contrasta amb la viscuda el 2003 quan immediatament després que s'arriés la bandera espanyola van començar les pressions polítiques per restituir-la que van incloure declaracions des de la Moncloa del ministre del PP Javier Arenas adreçades a l'alcalde Jordi Valls (PSC) perquè fes marxa enrere i l'enviament, per part de la Delegació del Govern a Catalunya, d'un requeriment en què s'exigia la reposició de l'ensenya i anunciava la posada en marxa d'accions judicials si no es complia.

En aquesta ocasió, catorze anys després, el dia 3 d'octubre, coincidint amb la concentració ciutadana a la plaça Major contra la violència durant l'1 d'octubre, es va retirar la bandera argumentant el «clam ciutadà» contra aquest símbol. CDC, ERC i la CUP sumen 18 dels 25 regidors municipals de l'Ajuntament. A la petició feta pública pel grup municipal de Ciutadans perquè l'ensenya sigui restituïda atès que «la legalitat vigent continua sent l'espanyola» el govern municipal ha respost que «de moment no hi ha res a dir».