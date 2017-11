Els panellets mantenen els preus i igualen les vendes de l'any passat

La venda de panellets de la diada de Tots Sants es va mantenir, a Manresa, a uns nivells molt similars als de l'any passat, segons van explicar els responsables i les treballadores de forns i pastisseries consultades, ahir, per aquest diari.

Si bé no s'han assolit les elevades xifres que es registraven abans que esclatés la crisi econòmica, tots els entrevistats es van mostrar satisfets amb el volum de vendes. Quant als preus, han mirat de mantenir-los com l'any passat. Argumentaven que «s'ha pogut fer perquè el preu del pinyó tampoc ha pujat excessivament». En canvi, el de l'ametlla, sí que ha incrementat, segons les mateixes fonts.

A la pastisseria La Llaminadura, la dependenta Carme Moreno, explicava que «el volum de vendes és equiparable al de l'any passat i els preus també els hem mantingut». També destacava un bon nivell de vendes de panellets la dependenta del Forn Passeig, mentre assenyalava el mostrador per indicar que «només ens queden aquests». El responsable del Forn d'en Pep, Josep Baylina, assegurava que la venda «va una mica millor que l'any passat, però no estem als nivells d'abans de la crisi». Afegia que «la gent intenta mantenir les diades, i aquí es nota amb la venda de panellets».

Igualment, a la pastisseria El Cigne anaven de bòlit servint panellets. El seu responsable, Arturo Blaya, admetia que enguany «he patit una mica perquè no sabia què passaria, si vendríem gaires panellets o no». Segons ell, la gent ha anat molt a última hora, per la situació política que travessa el país: «Vèiem la gent apàtica, com trista, i tothom ens deia que ja passaria a comprar, però no hi havia gaires encàrrecs». Afegia que, «per sort, a partir de dilluns a la tarda la venda es va animar, i hem tingut molta feina. Hem hagut de córrer i avui [ahir per al lector] anem de bòlit», celebrava. En totes les pastisseries consultades, els dies que s'han venut més panellets han estat dilluns, dimarts –el dia «més fort amb diferència»– i ahir, dia de Tots Sants.