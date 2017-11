La plaça Major de Manresa s'omple per protestar contra l'empresonament dels vuit consellers

Els crits de «Llibertat! Llibertat!» han tornat a sonar amb força aquest dijous al vespre en una plaça Major de Manresa que ha quedat petita per la crida feta per l'ANC i Òmnium per protestar contra l'empresonament dels vuit consellers del Govern destituït.

L'acte ha reunit centenars de persones, entre elles membres del govern municipal amb l'alcalde, Valentí Junyent, al capdavant, regidors i responsables d'entitats.

Després de la lectura del manifest s'han repetit crits com «Vaga general» i «No tenim por» i «No esteu sols».

La protesta s'ha repetit davant els principals Ajuntaments del país.

Retransmissió en directe de Regió7 des de la plaça Major

El manifest llegit per Valentí Junyeny



El 27 de setembre de 2015, en unes eleccions totalment legals i legítimes el poble català va decidir lliurement culminar el procés d'independència de Catalunya. D'aquelles eleccions en van sorgir un Parlament, i un Govern totalment legítims.

L'1 d'octubre vam viure una de les jornades de més cohesió social de la nostra història: la ciutadania vam defensar amb totes les nostres forces el referèndum, davant la resposta policial més repressiva de l'Estat espanyol des del franquisme. Aquell dia va sorgir la il·lusió de veure néixer la República llargament somiada.

La defensa heroica dels col·legis electorals i les urnes va donar un encàrrec precís al Parlament de Catalunya per tal de proclamar la República Catalana.

El 27 d'octubre el Parlament va culminar aquest encàrrec i, per aquest fet, el nostre legítim President i el seu legítim Govern són perseguits i acusats falsament, i ara a més privats de llibertat, sense tenir les més mínimes garanties, per part d'una justícia espanyola totalment parcial i mancada de la necessària separació de poders, sense la qual no hi ha veritable democràcia.

Ja en teníem un exemple amb les detencions preventives del Jordi Sànchez i el Jordi Cuixart, però ara en tenim més exemples amb la detenció preventiva del Govern legítim, totalment il·legals, un abús de poder i una flagrant discriminació negativa de la justícia espanyola que denunciarem incansablement arreu del món.

El President de Catalunya i tots els consellers del seu govern han estat citats a declarar com a investigats, acusats per la fiscalia d'un delicte que no han comès. Tots col·legiadament han decidit donar la cara i declarar. Uns, atès que són a Brussel·les per fer saber a Europa el greu dèficit democràtic que té l'estat espanyol i denunciar l'abús de poder i la conculcació dels drets humans i polítics que s'està produint en aquests moments a Catalunya, estaven disposats a declarar des d'allà, i els altres consellers ho han fet aquest matí. Doncs aquest abús de poder ja s'ha constatat: presó incondicional.

La Presidenta del Parlament i alguns membres de la Mesa del Parlament ho havien de fer també aquest matí a Madrid, finalment serà la setmana que vé.

Catalunya ha sofert un veritable cop d'estat amb l'aplicació de l'article 155. La convocatòria imposada pel Govern de Madrid és il·legal segons la Constitució Espanyola i també segons l'Estatut d'Autonomia, i a més és il·legitima.

No obstant això, si utilitzant una convocatòria il·legitima alguns partits (PP, C's i PSC) pensen usurpar les institucions catalanes, nosaltres també les utilitzarem per recuperar-les, no ens les deixarem prendre.

Som poble. No podem permetre que allò que vàrem escollir i decidir a les urnes el 27 de setembre de 2015 i l'1 d'octubre de 2017, i que fou ratificat el proppassat 27 d'octubre, ens sigui arrabassat il.legítimament i il·legalment per la força, per tant estarem amatents per preservar els càrrecs electes i les institucions legítimes de Catalunya.

Exigim la reinstauració immediata del govern legítim que ha estat il·legalment cessat de les seves funcions, així com la normalització del funcionament de totes les nostres institucions.

Avui, a Catalunya ens han segrestat la llibertat. Ens volen arrabassar la llibertat de tots perquè la han tret injustament a homes i dones honorables.

A persones que hem triat majoritàriament per representar-nos, bé sigui a les institucions o, com en cas dels Jordis, a entitats civils i pacífiques, els hi volen treure la llibertat només perquè han acomplert els seus compromisos amb la gent, el seu mandat democràtic.

Sortim ara al carrer, ferms, tranquils, pacífics però absolutament tossuts i determinats a exigir la llibertat dels nostres electes, les llibertats que representen les nostres institucions robades i la llibertat inalienable dels catalans a decidir el seu futur.

Salut i República!

Visca Catalunya lliure!