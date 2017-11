La UPC a Manresa investirà un honoris causa coincidint amb el seu 75è aniversari

L'octubre del 1942 el ministeri d'Educació va crear l'Escola de Capatassos Facultatius de Mines de Manresa, iniciativa que a principi de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. Va ser la llavor de l'actual Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya. D'això en fa 75 anys. Per celebrar-ho la universitat manresana ha programat diverses activitats al llarg de l'any entre les quals destaca la investidura d'un doctor honoris causa. Serà la tercera que es durà a terme a Manresa i la segona de la UPC a la capital del Bages. El 1992 va honorar l'investigador holandès Jan W. de Leeuw.

Aquest cop, l'homenatjat serà el canadenc nascut a l'antiga Rhodèsia del Sud, l'actual Zimbawue, Evert Hoek, especialista en enginyeria geotècnica i investigador internacional en mecànica de roques. Està relacionat amb l'àmbit de la mineria, que és l'origen de l'actual Politècnica de Manresa.

Segons ha explicat la directora de l'EPSEM-UPC, Rosa Argelaguet, la cerimònia es durà a terme amb la solemnitat que es mereix, i precisa que «és l'acte que ens fa més il·lusió» d'aquest 75à aniversari. Hoek és un dels màxims estudiosos del món de la mineria, explica. Ha publicat més d'un centenar d'articles i tres llibres, tots relacionats amb aquesta matèria. Ha estat investit doctor honoris causa per les universitats canadenques de Toronto i Waterloo i ha rebut diversos reconeixements internacionals. «Vam pensar que seria bo que l'honoris causa fos per a una persona relacionada amb la mineria», afirma.

No se sap quan es durà a terme la cerimònia perquè cal esperar que se celebri el procés electoral per escollir el nou rector de la Universitat Politècnica. Les eleccions s'han de celebrar el pròxim dia 15 d'aquest novembre. Hi ha dos candidats. Per una banda, l'actual rector, Enric Fossas, i per l'altra, Francesc Torras.

Serà el segon doctor honoris causa de la UPC a Manresa. El 1992 es va distingir l'investigador holandès Jan Wilemm de Leeuw, especialista en geoquímica. Era la primera vegada que la Politècnica celebrava a la capital del Bages un acte d'aquest tipus.

Fa dos anys també es va dur a terme una investidura solemne a la ciutat. En aquella ocasió va ser la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) qui va distingir a Manresa la biòloga i directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Anna Veiga. Es va celebrar a la Fundació Universitària del Bages.

Entre els actes que hi ha previstos en el marc del 75è aniversari, Rosa Argelaguet també destaca la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de Manresa a la Universitat Politècnica de la capital del Bages.