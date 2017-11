La federació de barris impulsa una campanya d'intercanvi de joguines a Manresa

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha posat en marxa una campanya d'intercanvi de joguines als barris per tal de fomentar-ne la reutilització i conscienciar els més petits de la importància de compartir.

Les associacions que hi participen han habilitat un espai on, qui ho vulgui, pot portar-hi una joguina que ja no utilitzi, sempre i quan estigui en bon estat, i canviar-la per una de les que hi hagi. Les joguines que no s'intercanviïn es donaran a entitats socials de Manresa per a la campanya de Nadal. Les associacions de veïns que participen en la campanya són: Barri Antic, Barriada Saldes-Pl. Catalunya, Cal Gravat-Bufalvent, Ctra. Santpedor, Comptals, Cots- Guix-Pujada Roja, Passeig i Rodalies i Sant Pau.

A més a més, en algunes associacions s'organitzaran tardes de jocs i d'intercanvi de joguines. La campanya, que ja ha engegat en alguns barris com la Crra. Santpedor i la barriada Saldes-Plaça Catalunya, s'allargarà fins a mitjans de desembre (veure dates de cada associació).



Les dates a les associacions



AV. Barri Antic – Plaça Puigmercadal, 5. escala exterior 1º.

Intercanvi de joguines del 13 de novembre al 13 de desembre

Horaris que es poden portar: dimecres de 17:30h a 19:30h i dilluns d'11 a 13h.

*Tarda de jocs, dimecres 6 de desembre de 17:30

AV. Barriada Saldes – Plaça Catalunya – Centre Cívic Selves i Carner. C/ Bernat Oller 14-16

Intercanvi de joguines del 23 d'octubre al 16 de novembre

Horaris que es poden portar: de dilluns a divendres de 17h a 19h

*Tarda de jocs, dijous 16 de novembre a les 17:30h

AV. Cal Gravat-Bufalvent – Pl. Cal Gravat, 2-5

Intercanvi de joguines del 20 de novembre al 13 de desembre

Horaris que es poden portar: de dilluns a divendres de 17h a 19h



Av. Ctra. Santpedor – Ctra. Santpedor 188 – 19s

Intercanvi de joguines del 23 d'octubre al 16 de novembre

Horaris que es poden portar: de dilluns a divendres de 17h a 19h

AV. Comptals – C/ Cascall 16, Baixos

Intercanvi de joguines del 13 de novembre al 13 de desembre

Horaris que es poden portar: de dilluns a divendres de 17:30h a 19:30h

*Tarda de jocs, dimecres 7 de desembre a les 17:30h

Av. Cots- Guix – Pujada Roja – C/ Sant Joan, 34

Intercanvi de joguines del 20 de novembre al 13 de desembre

Horaris que es poden portar: de dilluns a dinvedres de 17h a 19h

Av. Passeig i Rodalies – C/ Circumval·lació, 11-13 baixos

Intercanvi de joguines del 23 d'octubre al 16 de novembre

Horaris que es poden portar: dimecres de 16:30h a 19:30h

Av. Sant Pau – C/ del Cardener 12-14

Intercanvi de joguines del 20 de novembre al 13 de desembre

Horaris que es poden portar: dilluns i dimecres de 16h a 20h