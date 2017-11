Fontanova crea una eina per saber en tot moment el cost final d'un funeral

Veure en tot moment l'import final dels productes que es van seleccionant i el total de la despesa funerària. És el que permet una eina desenvolupada per Àltima Funerària Fontanova.

L'empresa catalana especialitzada en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris i amb presència al Bages a través de Funerària Fontanova, explica que ha creat aquest programa amb l'objectiu de facilitar als usuaris de Manresa i la comarca del Bages la tria de tots els elements necessaris, en funció del tipus d'enterrament i la despesa desitjats. Defineix la nova plataforma, anomenada Assessora, com un pas més endavant en el seu compromís per facilitar el procés funerari i garantir la màxima transparència en els serveis a la zona. Segons el director de l'àrea de Serveis Funeraris d'Àltima, Josep Ventura, «aquesta iniciativa neix de la nostra vocació de servei a les famílies, amb la voluntat de ser totalment transparents en allò que els oferim. A més a més, es tracta d'una plataforma molt visual, àgil i senzilla, pensada per simplificar el procés de tramitació i, a la vegada, facilitar la despesa final que l'usuari hagi decidit».

Àltima gestiona 29 tanatoris, set complexos crematoris i 19 cementiris arreu de Catalunya. Al Bages, té tanatoris a Manresa, Sant Vicenç, Súria, Sant Joan, Navarcles, Cardona i Santpedor.