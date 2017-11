L'Ajuntament fa un mes i mig que no caça coloms mentre estudia com controlar-los

Imatge d´un remolc parany per a la captura de coloms arxiu particular

Des del 20 de setembre, ja fa un mes i mig, a Manresa no es capturen coloms per controlar la seva sobrepoblació arran de les queixes d'entitats de protecció dels animals contra els remolcs parany que s'utilitzaven.

Segons ha explicat el govern municipal en aquests moments s'està recopilant informació sobre els diversos sistemes que fan servir altres ajuntaments, les normatives aplicables i, també, s'està estudiant el tema des del punt de vista jurídic.

Paral·lelament, s'està elaborant un cens per conèixer aproximadament la xifra de coloms de la ciutat i els punts on hi ha més concentració. Mentrestant, les gàbies estan obertes i no hi ha captures. La intenció és, un cop es tingui tota aquesta informació, decidir si es tornen a fer servir els remolcs parany o s'opta per un altre sistema. Abans de final d'any es decidirà.

El procediment que s'ha utilitzat fins al 20 de setembre es basa en la distribució per l'espai públic de gàbies de captura situades en remolcs.

Les gàbies disposen de dues entrades pel sostre, per on els coloms entren per poder menjar i tornen a sortir-ne tranquil·lament fins que tornen a tenir gana, i de mica en mica hi van més coloms i la colònia augmenta. És llavors que es preparava el parany de manera que hi puguin entrar però no sortir-ne.

Després es recollien amb unes gàbies de plàstic especials de transport. Les captures es realitzaven normalment amb una periodicitat quinzenal.