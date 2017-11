La plaça Major de Manresa s'omple per segon dia consecutiu per reclamar la llibertat dels exconsellers

Per segon dia consecutiu la plaça Major de Manresa s'ha omplert en protesta per les detencions de membres del Govern destituït. A 2/4 de 8 del vespre la convocatòria es traslladarà a Sant Domènec, on el CDR-Manresa ha convocat una manifestació.

Centenars de persones han acudit a la cita. Cartells amb el lema Llibertat i Democràcia, i estelades dominen el paisatge, mentre que «Llibertat, ni un pas enrere són ela crits més corejats». També crits de «Puigdemont, el nostre president».