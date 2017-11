Prop de 800 alumnes aprenen a controlar l'estrès i l'ansietat amb ioga i 'mindfulness'

Davant un problema o una emoció que desbordi la raó, el primer que cal fer és parar-se. Després respirar. A continuació pensar què està passant, i finalment prendre una decisió. Això és el que aprenen a fer prop de 800 alumnes de primària de diverses escoles de Manresa dins un projecte anomenat Lotus Blanc que treballa l'educació emocional i valors que poden ajudar a resoldre conflictes, reforçar l'autoestima, el respecte, la solidaritat, la pau i la sostenibilitat.

L'activitat es porta a terme aquest semestre a les aules de les escoles Fedac, La Flama, L'Espill, el Puigberenguer, La Salle i el col·legi Sant Ignasi, amb alumnes de primer, tercer i cinquè curs.

Es fan quatre sessions en grups de 12 o 13 persones. La primera es dedica a l'autoconeixement del propi cos perquè els alumnes aprenguin a abaixar el grau d'activació fisiològica i els nivells d'ansietat. A la segona es treballen tècniques per millorar la capacitat d'atenció i concentració, cosa que ajuda en l'aprenentatge, explica la coordinadora de l'activitat, Màrcia Cecchini. S'ensenyen, per exemple, tècniques de respiració i de visualització.

L'objectiu de la tercera sessió són les emocions. «Quan són molt intenses desconnecten la capacitat de raonar», explica Cecchini. És el que se'n diu segrest emocional. En aquest cas «intentem modular la seva intensitat, que és el que ens perjudica». Assegura que per poder fer això «abans hem hagut d'entrenar-nos en les tècniques de respiració i relaxació, perquè en cas contrari no farem res». És a partir d'aquest moment, explica, que amb més calma es poden prendre decisions i «generar entorns més amables».

A la quarta i última sessió es fa ioga per integrar tots els continguts que s'han tractat amb anterioritat.



Ioga, 'mindfulness' i psicologia

L'objectiu bàsic és estar millor amb un mateix, incrementar el nivell d'autoconsciència i benestar, reduir l'estrès i l'ansietat, i al mateix temps generar un clima més saludable i ètic a les escoles. Per a la regulació fisiològica i la respiració s'utilitzen mètodes de ioga; per a l'atenció i la concentració, tècniques de mindfulness; i en el cas de les emocions, s'aplica la psicologia.

El Lotus Blanc és una iniciativa innovadora que forma part del projecte ignasià Manresa 2022 per promoure l'educació emocional i els valors. Una «espiritualitat laica», van dir ahir el regidor de Turisme, Joan Calmet, i la regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, a la presentació del projecte. Van assegurar que es tracta d'una activitat nova.

La presentació es va fer a l'escola Puigberenguer. En una de les aules, un grup de nens i nenes de 8 anys seguia les instruccions dels dinamitzadors que els feia, per exemple, tancar els ulls i respirar d'una forma conscient. Amb un globus a punt de petar els ense-nyava que sovint cal desinflar-lo per evitar que les emocions, siguin bones o dolentes, pugin arribar a generar problemes a un mateix i al seu entorn.



Professors i famílies

A la iniciativa també hi participen 160 professors dels esmentats centres escolars, i hi ha una sessió dedicada a les famílies dels alumnes. Per a Cecchini, «és molt important la formació dels professors en aquests eines. Petites pràctiques senzilles que ells poden aplicar per tenir les aules més conscients, atentes i que es gestionin millor». També va destacar que a les famílies «els expliquem per si ho volen utilitzar al seu dia a dia». En el cas dels professors i les famílies a més a més de dur a terme sessions pràctiques també s'expliquen els fonaments teòrics i tècnics de cada eina.

Per a la directora de l'escola Puigberenguer, Montserrat Cardellach, és un projecte singular perquè entre altres coses arriba a tota la comunitat educativa del centre: alumnes, mestres i pares i mares. Va afirmar que els mestres han rebut molt bé la iniciativa, que s'ha convertit en un projecte global del centre.

És el segon any que es porta a terme una iniciativa d'aquest tipus que, segon l'opinió de Calmet i Rosich, té recorregut. El curs passat es va fer de forma experimental.

El Lotus Blanc es completa amb l'anomenat Lotus Blau. El curs vinent, als alumnes que han participat en la primera activitat se'ls proposarà una sortida de l'aula per continuar aprenent tècniques d'autoconsciència i gestió emocional, però en aquest cas en un entorn natural. Es realitzarà en un tram del Camí Ignasià.