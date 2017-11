El 92 % dels alumnes que acaben el grau a l'UPC de Manresa troben feina

El 92 % dels alumnes que acaben els seus estudis a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa troben feina immediatament. Són dades de l'Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU Catalunya). El 8 % que queda no treballa, tot i que la majoria ho ha fet en alguna ocasió després de finalitzar el grau. Enguany l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) celebra el 75è aniversari.

Aquestes xifres «ens fan sentir orgullosos perquè no són habituals. Qui no en diu res és perquè no pot lluir-ho. Jo en puc lluir», assegura la directora de Politècnica de Catalunya a Manresa, Rosa Argelaguet. Del conjunt de la Politècnica, el centre de Manresa és entre qui té els percentatges més alts d'inserció laboral.

Pel que fa al tipus de contractes, el 67 % són indefinitis, el 28 % temporals i el 5 % treballen pel seu compte. D'aquests, el 37 % té un sou brut anual d'entre 15.000 i 24.000; el 31 % se situa entre els 24.000 i els 30.000; el 20 % guanya més de 30.000 euros l'any i la resta, el 12 % menys de 15.000.

A la Politècnica de Manresa es cursen actualment les enginyeries de Mines; Sistemes TIC; Electrònica Industrial; Química; i aquest any ha començat el primer curs d'Automoció. També imparteix màsters i doctorats.

Argelaguet explica que hi ha molta demanda d'enginyers, i que normalment ja comencen a treballar fins i tot abans d'acabar el grau. En moltes ocasions en empreses on van a fer pràctiques. Això «passa amb tots els graus», afirma. També a l'hora de fer el màster. «Si té força de voluntat l'acaba fent, però costa. Llavors el que fan les empreses és ser flexibles amb els horaris perquè puguin compaginar feina i completar la seva formació».

Tot i aquestes dades d'inserció laboral, els graus d'enginyeria costen d'omplir. No tan sols a Manresa, sinó en general. En el cas concrert de la capital del Bages, Mines és on hi ha menys alumnes tot i que hi ha molta demanda per part d'empreses. «Potser als joves els tiben més els robots, l'automoció... No ho veuen com una cosa que ajuda el món. Té una connotació negativa i en canvi fa tasques de restauració d'espais degradats, es busquen aigües subterrànies», a part d'activitats extractives.

L'any del 75è aniversari, la Politècnica de Manresa té 278 estudiants, gairebé el doble dels que tenia el curs passat.