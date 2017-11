Les Bases de Manresa s'expliquen al carrer

«Demanem la llibertat dels presos i que la democràcia s'acabi imposant al totalitarisme». L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, no va desaprofitar, ahir, la inauguració de tres actuacions per acostar les Bases de Manresa a la ciutadania -dins la commemoració dels 125 anys d'aquest episodi històric per al catalanisme i per a Manresa- per reclamar que es faci realitat «un somni de pau en una República independent».

Junyent, com la resta dels regidors de l'equip de govern que el van acompanyar, duia un llaç groc al pit, símbol de solidaritat amb els presos polítics. Del consistori manresà també hi va assistir el socialista Felip González.

Primer, van inaugurar un tòtem situat a l'avinguda de les Bases de Manresa, al costat de la parada del bus que hi ha davant del pàrquing de la FUB2 i, seguidament, es van adreçar a l'Ateneu les Bases, on van destapar una placa a la façana de l'edifici i, ja a l'interior del complex, a la biblioteca, van visitar una exposició amb documents relacionats amb les Bases. Aquesta mostra s'hi pot visitar aquest mes i el vinent. El gener s'instal·larà a la Biblioteca del Casino, el febrer al Centre Cívic Selves i Carner i el març al Casal de les Escodines. La idea és que, posteriorment, circuli per les associacions de veïns i les entitats que ho demanin. Una altra exposició de la qual es va parlar ahir és de la que es presentarà a la sala gran del Casino el febrer del 2018, «Les Bases de Manresa i el catalanisme», una producció de la Diputació que, posteriorment, es traslladarà a Barcelona.

A la cara que dóna a la calçada, El tòtem informatiu situat a les Bases de Manresa explica què van ser les Bases, històricament parlant. El text hi consta en català, castellà, anglès i francès. A l'altra cara hi ha informació de l'avinguda, una de les principals artèries de la ciutat, i d'altres carrers dedicats a persones relacionades amb les Bases de Manresa.

Ahir, després que l'alcalde Ju-nyent i Jordi Rodó, comissari de l'aniversari juntament amb l'historiador Francesc Comas, destapessin el tòtem per fer-ne la inauguració oficial, van dedicar una estoneta a repassar-ne el contingut i es van entretenir en un parell de fotos de l'avinguda manresana quan tot eren camps i camins.

A la inauguració es van convidar persones relacionades amb els equipaments educatius que hi ha a l'entorn del tòtem, a més a més de les associacions de veïns.

A l'ateneu, Junyent va destapar la placa acompanyat per Ferran Cabanes, director del complex. La placa explica que «el 25, 26 i 27 de març de 1892 es va celebrar a Manresa la primera Assemblea de la Unió Catalanista, on es va aprovar el document anomenat Bases de Manresa. Aquest text és un dels primers referents del catalanisme polític i n'ha estat un símbol fins als nostres dies. Per això la ciutat recorda aquest fet».