Crida a la vaga general indefinida en una nova manifestació multitudinària a Manresa

Manresa va tornar a viure ahir una nova manifestació multitudinària al centre de la ciutat en protesta per les darreres detencions dels membres del Govern i en defensa de la República catalana. Al final de la marxa, que va recórrer la carretera de Vic des de la plaça Sant Domènec fins a la Bonavista, es va fer una crida a la vaga general indefinida per «aturar l'economia, controlar el territori, fer efectiva la República i que el món es posicioni». La manifestació estava convocada pel Comitè de Defensa del Referèndum de Manresa, i va aplegar unes 5.000 persones segons fonts policials.



La manifestació es va iniciar a la plaça Sant Domènec poc després de 2/4 de 8 del vespre, un cop es va acabar la convocatòria a la plaça Major. Una pancarta on es podia llegir «La repressió no ens aturarà» obria la marxa. De seguida van començar els crits de «Llibertat presos polítics», «Els car-rers seran sempre nostres», i a favor de la vaga general convocada en principi per a dimecres vinent.



La marxa va agafar direcció car-retera de Vic i va transcórrer amb tranquil·litat. La Policia Local i Mossos d'Esquadra la van seguir de prop. Els primers es van fer càr-rec de desviar la circulació a mesua que la gentada anava avançat. Quan la capçalera de la manifestació va arribar a la cruïlla de la carretera de Vic amb Muralla del Carme encara sortia gent de Sant Domènec.

Fins a la Bonavista



La manifestació es va aturar poc abans d'arribar a la nova rotonda de la Bonavista. Des del mig de la carretera, una representant del CDR-Manresa va llegir el manifest en el qual va fer la crida a la vaga general indefinida. «Tornem a estar mobilitzades» perquè l'Estat deté persones per les seves idees, va assegurar. «No deixarem de lluitar per una República lliure i justa que garanteixi els drets socials de tota la població».



Enmig dels aplaudiments dels assistents a la marxa va enviar una abraçada als membres del Govern detinguts, a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També als joves de la localitat navarresa d'Alsasua detinguts des de fa un any acusats de terrorisme per una suposada baralla amb guàrdies civils, i als rapers que també estan jutjant aquests dies a l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme per la lletra d'una de les cançons que va composar, que fa una crida a la rebel·lió.



La representant del CDR-Manresa va alertar els assistents que la lluita continuarà els pròxims dies i que «l'enemic és molt fort» perquè disposa de tota la maquinària de l'Estat, a més a més de partits polítics i l'aparell judicial i empresarial. Va afirmar, però, que la repressió dels últims dies és un signe de debilitat, i va proclamar que «no seran capaços d'aturar tot un poble en moviment». Finalment va dir que «no hi ha marxa enrere», i va recomanar als assistents que estiguessin a l'aguait de noves convocatòries de protestes.



Després de la lectura del manifest la convocatòria es va dissoldre. Ho va fer amb música del grup Txarango i de la seva peça «Agafant l'horitzó».