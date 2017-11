L'oferta gastronòmica del projecte Manresa 2022 va prenent forma

Manresa ha acollit aquesta setmana una sessió de treball de la comissió gastronòmica del projecte Manresa 2022, coordinada per la Fundació Alícia, amb la participació d'una trentena d'agents vinculats a la restauració, la Denominació d'Origen Pla de Bages, forners i pastissers.

A banda d'una reunió de coordinació que va tenir lloc a l'Espai 1522, la trobada va incloure una visita guiada pels llocs ignasians de Manresa.

La convocatòria va iniciar-se a la Cova de Sant Ignasi, on, després d'una presentació a càrrec del regidor de turisme Joan Calmet, el gerent de la Fundació de la Cova, Lluís Pagès, va fer una explicació del santuari.

Tot seguit, els participants van pujar a un autocar que els va portar, acompanyats per guies de Manresa Turisme, fins al Museu Comarcal i la Capella del Rapte, el Mas i la creu de la Culla, Sant Pau, el Pont Vell i la Creu Beauys, fins a arribar, seguint el curs del riu i les muralles de Manresa, fins a la plaça Valldaura, on van continuar el recorregut a peu fins a l'Espai Manresa 1522.

A l'Espai, Jaume Biarnès, de la Fundació Alícia, va presentar les propostes de treball per preparar les segones Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, que enguany es faran els tres darrers caps de setmana de novembre. Al final de la sessió, es van poder tastar productes de la cuina del pelegrí, com el Dolç del Pelegrí, ofert per Forn de Cabrianes, vi bullit i vins del Camí de la DO Pla de Bages i el brou del pelegrí elaborat per Aneto.