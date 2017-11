Manresa obrirà el 24 de gener un centre per a infants en situació de vulnerabilitat

El dimecres 24 de gener, en una hora encara per determinar, es farà la inauguració de la casa de la infància al convent de Santa Clara de Manresa. Aprofitant un viatge que ha fet recentment a Roma, Lucía Caram, monja del convent i impulsora del projecte, va convidar el Sant Pare a assistir-hi. Ho va fer juntament amb la germana Pilar, que també hi va anar, en la conversa que van mantenir amb el Papa i en una carta que li va lliurar en aquell mateix moment.

L'anomenat EspaiCaixa Francesc d'Assís –les obres les paga La Caixa, que hi destina un milió d'euros– oferirà atenció integral a 250 infants i a les seves famílies. Aquesta és la previsió durant el primer any, tal com es va informar el setembre passat, quan es va presentar el projecte. Això vol dir atenció psicopedagògica, reforç escolar, educació no reglada i suport familiar. Les obres de construcció es porten a terme a l'espai que ocupava l'antic noviciat del convent, just a sobre de l'església, que tindrà una entrada independent. L'hort s'adequarà per fer-hi jocs infantils i practicar-hi esport.



Per carta i personalment

Caram explica que la previsió és que les obres s'entreguin el 15 de desembre vinent. Quant a la trobada amb el Sant Pare, que és argentí com ella i amb el qual ja ha tingut l'ocasió de conversar més d'una vegada, comenta que «li vaig dir personalment el mateix que li deia a la carta. Primer, que li agraïa el suport que ens havia manifestat i que el 24 de gener inauguraríem la casa de la infància EspaiCaixa Francesc d'Assís amb el nom que ell li havia posat, i que això ens alegrava molt. El Papa va estar molt receptiu. Se'l notava molt alegre i li vam dir que el convidàvem a venir». Remarca que, «evidentment, sabem que no vindrà, però no descartem que enviï alguna persona o algun missatge perquè és una programa que sabem que s'estima molt i ens consta que hi està donant suport. De fet, ens va rebre a tots els voluntaris fa un any i és una manera de veure com ha evolucionat un projecte al qual ha donat suport».

Les dues monges dominiques, sor Lucía i sor Pilar, van anar a Roma perquè, en el cas de Caram, forma part del patronat de la Fundació del FC Barcelona. Explica que «vaig participar en la trobada de Scholas Occurrentes, que és una fundació educativa que ha fet el Papa. Hi havia una trobada de representants al Vaticà i em van convidar perquè hi anés». Amb ella hi van participar una seixantena més de persones. «Com que estem treballant el tema d'infància i educació, al president, José María del Corral, sabent que era a la fundació del Barça i, sobretot, el projecte que tinc entre mans, li va semblar important que hi poguéssim estar amb sor Pilar».