Molts més trastorns de l'espectre autista registrats

En els últims 20 anys hi ha hagut un increment en la prevalença de trastorns de l'espectre autista en infants. Si a final del segle XX es parlava de 20 casos per cada 10.000 nens, ara s'estima que en són 1 per cada 160.

Això suposa una canvi significatiu en la conceptualització del trastorn i dels serveis que s'han d'oferir per promoure el desenvolupament saludable i la inclusió social d'aquests nens i nenes i de les seves famílies.

El congrés vol fer visible models, enfocaments, estratègies i pràctiques basades en l'evidència que facin possible canvis en els nostres sistemes de provisió de serveis i suports. A més de conferències, hi haurà taules rodones, comunicacions, pòsters i un taller.

L'acte inaugural serà dijous a 2/4 d'11 del matí al Kursaal amb la regidora de Salut, Mercè Rosich; el director general d'Althaia, Manel Jovells; el director general d'Ampans, Toni Espinal, i el president de l'Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual, Roger Banks.