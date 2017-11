Una mostra per explicar el canvi del catalanisme a la nacionalitat catalana

Dos dels documents l'exposició sobre les Bases, inaugurada ahir a la tarda a la biblioteca de l'Ateneu, són un facsímil de la revista Semanari Català publicada per la Lliga Regional de Manresa el 24 de març del 1892 per donar la benvinguda als delegats que van participar en la declaració de les Bases, on també els parlava de Manresa (l'original és a l'Arxiu), i els acords municipals que hi ha al llibre d'actes del 1892 pels quals es deixava el saló de sessions, aleshores anomenat saló capitular, perquè s'hi celebressin les Bases de Manresa. En aquest cas, en unes reproduccions en DIN A3 per poder-los llegir amb facilitat.

La documentació permet fer un recorregut pels 20 anys que van transformar el catalanisme en el sentiment de nacionalitat catalana present, avui, més que mai. També hi ha primeres edicions d'obres com Lo Catalanisme i Nacionalitat Catalana.

Complementen la mostra nou fotografies de la visita que va fer Francesc Macià a la capital del Bages l'any 1931 per commemorar les Bases i la projecció d'un vídeo documental sobre l'Ajuntament, declarat enguany Bé Cultural d'Interès Nacional.

Al marge de l'alcalde Junyent, en la inauguració, que va cloure una breu i lluïda actuació musical del cor juvenil del Conservatori de Música, hi van intervenir l'historiador Francesc Comas, que va destacar la intenció divulgativa de l'exposició, el tòtem i la placa. Una informació imprescindible, va dir, si volem entendre el punt on ens trobem actualment. Neus Capdevila, directora de la biblioteca de l'Ateneu, va recordar que el mes vinent farà cinc anys que es va inaugurar i va agrair poder escollir l'exposició que ahir s'estrenava perquè, l'objectiu de les biblioteques és justament «recollir, preservar i difondre la història local».

A una de les portes d'entrada al complex, la que queda davant de la recepció, un vinil explica el per què de la commemoració de les Bases de Manresa.