Precinten amb malles un edifici del carrer Aiguader a causa de despreniments

Edifici de l´Aiguader on hi ha despreniments de l´arrebossat j.m.g.

Una malla de color verd cobreix tot un edifici del carrer Aiguader de Manresa, al barri de les Escodines, perquè hi havia despreniments a la via pública de l'arrebossat de la façana.

El bloc d'habitatges és de titularitat privada. L'Ajuntament va fer ús de l'ordenança municipal de deure i conservació dels edificis per garantir la seguretat dels vianants i la del propi immoble, i va arribar a un acord amb la propietat per cobrir-los.

Segons el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Marc Aloy, part de la construcció està afectada perquè ha de passar a ser un espai públic. Això vol dir que s'hi podrien fer obres de manteniment i de conservació però no grans obres de rehabilitació perquè «tard o d'hora ha de desaparèixer». En el planejament urbanístic de la ciutat es preveu que l'espai que ocupa l'edifici sigui un punt de comunicació entre l'actual carrer Aiguader amb el futur carrer de les Saleses. Es tracta d'un projecte, però, del qual se'n parla fa anys però que no té data.

Temps enrera veïns del carrer van denunciar que a la zona s'hi vivien actituds d'incivisme i que molts dels edificis, alguns dels quals han d'anar a terra segons la planificació urbanística, són ocupats. També recentment l'Ajuntament de Manresa ha dut a terme obres al Sant Bartomeu cantonada amb Aiguader per convertir un solar que hi havia en una placeta com a espai públic per esponjar el centre històric.