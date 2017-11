Vuit associacions de veïns de Manresa obren espais per intercanviar joguines usades

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha posat en marxa una campanya d'intercanvi de joguines als barris per fomentar-ne la reutilització i conscienciar els més petits de la importància de compartir.

Les associacions que hi participen han habilitat un espai on qui ho vulgui pot portar una joguina que ja no utilitzi, sempre que estigui en bon estat, i canviar-la per una de les que hi hagi. Les joguines que no s'intercanviïn es donaran a entitats socials de Manresa per a la campanya de Nadal. Les associacions de veïns que participen en la campanya són: barri Antic, barriada Saldes-Plaça Catalunya, Cal Gravat-Bufalvent, Car-retera de Santpedor, Comtals, Cots-Guix-Pujada Roja, Passeig i Rodalies i Sant Pau.

A més a més, en algunes associacions s'organitzaran tardes de jocs i d'intercanvi de joguines. La campanya, que ja ha engegat en alguns barris com la Carretera de Santpedor i la barriada Saldes-Plaça Catalunya, s'allargarà fins a mitjan desembre (vegeu dates de cada associació).



Quan i a on anar

?AV Barri Antic , a la plaça Puigmercadal, 5, escala exterior 1. Intercanvi de joguines del 13 de novembre al 13 de desembre els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda i els dilluns d'11 del matí a 1 de la tarda. Tarda de jocs, dimecres que ve, 6 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda.

?AV Barriada Saldes-Plaça Catalunya, al Centre Cívic Selves i Carner, carrer Bernat Oller 14-16. Fins al 16 de novembre. De dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. Tarda de jocs, dijous 16 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda.

?AV Cal Gravat-Bufalvent , a la plaça Cal Gravat, número 2-5, del 20 de novembre al 13 de desembre, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.

?AV Carretera de Santpedor , 188. Fins al 16 de novembre, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.

?AV Comtals, carrer Cascall número16, baixos, del 13 de novembre fins al 13 de desembre, de dilluns a divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. Tarda de jocs dimecres que ve a 2/4 de 6 de la tarda.

?AV Cots-Guix-Pujada Roja, al carrer Sant Joan, número 34. Del 20 de novembre al 13 de desembre de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.

?AV Passeig i Rodalies, al carrer Circumval·lació, 11-13, fins al 16 de novembre, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda.

?AV Sant Pau, al carrer del Cardener, 12-14, intercanvi de joguines del 20 de novembre al 13 de desembre. Les joguines es podran dur dilluns i dimecres de 4 a 8 de la tarda.