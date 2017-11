Un debat sobre el Centre Històric de Manresa mostra que s'hi comencen a veure brots verds

Temes com la manca de parcs infantils i d'una oferta d'habitatge de qualitat i la inseguretat d'alguns vials encara planen, però les intervencions en la matinal organitzada pel comissionat del Centre Històric de Manresa, celebrada ahir al Conservatori Municipal de Musica, van servir per demostrar que s'ha aconseguit deixar enrere el negativisme que sovint imperava en actes per parlar d'aquest sector de la ciutat. Hi ha aspectes per resoldre, sí, però, ara, també apareixen en la balança els positius: el patrimoni, la proximitat, les iniciatives culturals...



El debat, que va aplegar una trentena de persones -moltes de les quals viuen o treballen al Centre Històric- i que gairebé va durar quatre hores, es va caracteritzar pel nivell de participació. Bona part dels assistents hi van dir la seva. Entre els presents, a banda de l'alcalde, Valentí Junyent, i del comissionat del Centre Històric, Adam Majó, que el van obrir (vegeu el text de sota), hi havia els regidors del govern Joan Calmet i Pol Huguet; els regidors del PSC Felip González i Quim Garcia, i el president del PDeCAT a Manresa, Josep Maria Fius. També, la presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, i persones lligades a entitats culturals del Barri Antic, com Josep Maria Soler, president de la Fundació Cultura i Teatre, que aixopluga Els Carlins.

Alguna cosa s'ha fet bé



Felip González va destacar en la seva intervenció el canvi de percepció vers el Centre Històric, nom que va generar debat. A diferència de Jordi Rodó, que hi viu des del néixer i també hi treballa, Quim Garcia va apostar per parlar del nucli antic perquè, va dir, si es parla del Centre Històric s'hi hauria d'incloure el Passeig. González va fer veure que «alguna cosa devem haver fet bé» perquè en cap de les intervencions fins aleshores, quan ja s'acostava el final de la trobada, no hi havia hagut cap detractor. El polític socialista també va afirmar que «el tema de la universitat és un mite», referint-se a la crítica que havia fet amb anterioritat Rodó quant a la decisió de l'Ajuntament de portar la zona universitària a les Bases de Manresa i no al Centre Històric. Rodó va insistir que «continuo pensant que ha estat el gran error estratègic de la ciutat». González va dir que, per a ell, el gran error estratègic havia estat que l'Ajuntament no hagués «comprat la Fàbrica Nova per 500 milions de pessetes» quan ho va tenir a l'abast.



El debat, però, que es va fer a la part final, després de les ponències (vegeu-ne les frases a la pàgina del costat), va anar molt més enllà del nom o dels errors estratègics. En una pissarra es van apuntar tres llistes per a les fortaleses, els reptes i les oportunitats. El públic hi va anar fent aportacions i, al final, van quedar plenes.

Les fortaleses



Entre les fortaleses, Jordi Jet Serra, un dels organitzadors del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) i director de Mercat de Música Morta de Manresa (MMMM), va destacar que, abans d'instal·lar-se a Manresa, va estar vivint tres anys al barri antic de Girona i que, a diferència d'aquest, el de la capital del Bages «té ànima. No és un Port Aventura, però té veïns, comerç, emprenedors, un teixit cultural i social...». Dins de les fortaleses, també es va parlar de la potència d'iniciatives culturals que s'estan fent al barri com el Manrusiònica i els esmentats FABA i el MMMM. La proximitat al riu i a l'Anella Verda també van quedar apuntats en aquesta mateixa llista.

Els reptes



En l'apartat de reptes, es va parlar de l'assignatura pendent de compaginar l'oci al barri amb la gent que hi viu, molt present, sobretot, en època de la festa major. Cap al final del debat, els problemes que causa un grup molt conflictiu que era a la plaça Gispert, després va passar a l'Alfons XII i ara hauria pujat cap a l'antic Aroma, al carrer de Sant Miquel, van centrar una conversa en què el regidor de Bar-ris, Joan Calmet, va admetre la dificultat de tallar-ho d'arrel.



Dins dels reptes o amenaces, també es va tractar la dificultat de trobar habitatge de qualitat, de recuperar espais de planta baixa per fer-hi activitats comercials o despatxos i locals petits per acollir-hi artesans; de forçar des de l'administració les reformes d'edificis; d'acostumar la gent de la comarca que visita el Centre Històric de Manresa a deixar el cotxe al pàrquing de la Reforma o dels Quatre Cantons i anar a peu; de desmitificar la inseguretat del Barri Antic; de coordinar més les iniciatives; de no deixar decaure del tot els punts on hi ha més marginalitat... Aquest darrer punt és el que va fer sorgir el debat sobre el grup de bevedors. També, que «de Vilanova en avall, estigui oblidat», va lamentar una veïna. Una altra va demanar tenir un bon parc infantil.

Les oportunitats



A la llista d'oportunitats hi van apuntar el potencial turístic de Manresa 2022, la tranquil·litat de viure en un barri amb el trànsit restringit i el comerç de proximitat i el mercat. Sobre això, Vicky Garcia, de la Vermuteria Santa Rita, va demanar fer pinya en pro d'aquest comerç. Rodó va parlar de la possibilitat de crear grups de veïns que vetllin per l'espai públic. Va criticar durament els incívics que deixen els seus gossos fer les necessitats allà on els plau.