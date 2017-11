Manresa pel Sí organitza busos a la manifestació de Barcelona de dissabte vinent

Manresa pel Sí fa una crida a participar en la manifestació de dissabte vinent a Barcelona per la llibertat de tots els presos polítics. És per aquets motiu que s´organitzen busos a la marxa, que començarà a les 5 de la tarda en un punt encara per concretar.



Manresa pel Sí, que aplega les entitats i partits de la capital del Bages que estan a favor de la independència, recorda que "dilluns comença la Setmana de la Llibertat, que acabarà amb una gran manifestació el dissabte 11 de novembre per demanar l'alliberament dels presos polítics i per reclamar també la república. L'ANC i Òmnium fan una crida a tots els ciutadans perquè sigui una manifestació multitudinària".



Des de Manresa s'organitzaran busos per tal de facilitar el desplaçament. Es demana a les persones que hi estiguin interessades que facin la seva inscripció amb la màxima urgència, fins dijous a les 21 h.

Hora i lloc de sortida: 14:30 h, des de l´Estació d´Autobusos. Preu: 8 €. Els tiquets es poden adquirir a l´Espai Òmnium (Sobrerroca, 38), de 19 a 21 h, o bé per internet a: https://www.inscriu.me/ca/autobusos-11n-2017-manresa-barcelona-manresa.