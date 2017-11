Arrenca el joc de ciutat dels 125 anys de les Bases

El programa commemoratiu del 125è aniversari de les Bases de Manresa continua avui amb la posada en marxa d'un joc de ciutat especialment adreçat als joves i al públic familiar: "El Joc dels 125 anys de les Bases". Els participants hauran de visitar onze punts emblemàtics de la Manresa de les Bases i resoldre un enigma en cadascun d´ells.



Les respostes a les preguntes plantejades faran referència a l'observació de diferents elements de cada un d'aquests espais. Cada enigma encertat donarà 10 punts al participant, mentre que la resolució de l´última pregunta i una 'selfie' feta en qualsevol dels onze llocs que conformen el joc en donarà 25.



Les preguntes a les quals es refereix la numeració d'aquest formulari poden localitzar-se en l'explicació dels punts del sobre el plànol de la ciutat en aquest enllaç.



Totes les persones que completin el joc entrarà en el sorteig d'una tauleta, sempre i quan hagi obtingut el total de 125 punts. Se sortejaran dues tauletes i, per tant, hi haurà dues persones premiades.



El joc, que serà accessible des d´internet i compatible amb tot tipus de dispositius, estarà obert a la participació fins a l'11 de desembre i les persones que responguin correctament totes les preguntes participaran en el sorteig d´una tauleta. Posteriorment, i a banda ja del concurs, el joc quedarà obert com a recurs didàctic per a tots aquells que el vulguin fer.