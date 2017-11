«A Grècia la gent s'ha acostumat a veure la pobresa cada dia»

Aquest atenenc amb aspecte d'una estrella del rock-and-roll és, en realitat, un treballador social que pica pedra en la realitat més crua de la seva ciutat: ajudar la gent que viu al carrer sense res

Tasos Smetopoulos (Atenes, 1964) podria passar per un rocker veterà. Jaqueta de pell, anells de plata als dits, una cueta recollint-li el cabell blanc... No ho és. La música que toca és una altra. En Tasos és un treballador social. Street worker, en diu ell. Recentment, ha estat a Catalunya, convidat pels col·lectius Hourria –amb representació a Manresa– i Productors Solidaris per explicar les iniciatives que porta a terme a Atenes a través del grup solidari Steps, del qual és el fundador. Mitjançant un d'aquests projectes, One Stop, dos cops a la setmana ofereixen a persones que viuen al carrer –sensesostres, drogoaddictes, refugiats...– sopar, perruqueria, bugaderia, assessoria legal i psicològica... A Manresa, en va parlar a l'institut Guillem Catà, al col·legi Puigberenguer i a l'Ateneu Llibertari la Sèquia.

Quan va posar en marxa aquest projecte?

Comença el maig del 2016. La idea va ser oferir el màxim de serveis gratuïts que puguem. I, al mateix temps, crear un espai de trobada segur per connectar la gent del carrer.

Qui en són els usuaris?

Qualsevol persona que estigui al carrer per qualsevol motiu, com la gent que hi dorm, la que hi passa moltes hores sense res a fer, refugiats, immigrants, addictes, nens que treballen.

En el moment en què es posa en marxa entenc que és perquè la situació és especialment preocupant...

No exactament. La manera com fem les coses és fruit de la relació que tenim amb tota aquesta gent i d'escoltar el que volen, i intentar filtrar quines són les seves necessitats. Sempre són ells els que demanen el que necessiten i nosaltres els ho intentem donar.

Xifres. Hi ha 4.000 persones vivint al carrer a Atenes, el 60% de les quals immigrades o refugiades, i el 40% gregues. Pel que fa al país, hi ha 60.000 persones atrapades, de les quals 20.000 són infants. I, d'aquests, 2.400 no estan acompanyats.

Els 20.000 nens i nenes són reals. D'això va venir la pujada del turisme sexual a Atenes, deixant el de Vietnam, perquè aquest és molt més a prop i és més barat.

Són fills de refugiats?

Sí, però també hi ha gent de Grècia. Per culpa de les retallades i de la crisi.

De la crisi grega se'n va parlar molt en un moment determinat i ara, de cop, res. Per què?

Perquè els mitjans de comunicació sempre busquen el que és nou, el que és immediat. Grècia i la crisi financera i els temes dels refugiats són temes vells que ja coneixem. Ara, un cop s'ha tancat novament la frontera amb Líbia, tornen a arribar riuades de refugiats a Grècia, però, com que ja ho sabem i no hi ha tampoc l'input de la crisi financera, està acceptat.

Se'n va parlar perquè, econòmicament, podia repercutir a escala de tot Europa. En el moment que passa el perill, no se'n parla més. Però, com està la gent del seu país? Amb aquestes xifres ja es veu que la crisi no s'ha superat ni de bon tros.

El país està col·lapsat. La gent està cansada, tenen els seus problemes i, per tant, no es preocupen pels dels altres. Després de molts anys, perquè la crisi financera ja fa gairebé vuit anys que dura i dos i escaig pel que fa a la crisi de refugiats, s'ha normalitzat. La gent s'ha acostumat a veure la mateixa fotografia de pobresa cada dia, i això és molt perillós i és molt trist. També hi té a veure el que diu el sistema: has de ser bon minyó i bona minyona perquè, si no, el que els està passant a ells et passarà a tu, i això fa que la gent no ho vulgui afrontar.

De qui és la culpa?

Tots en som responsables.

Per exemple, la nul·la sensibilitat d'Europa amb el tema dels refugiats seria una causa?

Nosaltres som part d'Europa. I Europa és una part dels que estan fent guerres. No és ningú altre, i nosaltres en formem part. Naturalment que a Brussel·les tant li és el que passa a la gent perquè, al contrari, no permetria les guerres.

La seva ha de ser una feina molt dura. Què el porta a treballar al carrer?

La idea és, a través de les nostres accions, ajudar aquesta gent que ha caigut en l'oblit per diferents raons. Mitjançant les nostres accions volem mostrar que existeix perquè tot el sistema intenta fer veure que no existeixen. Són persones com nosaltres, no són diferents. És un projecte que fem dos cops a la setmana al bell mig de la ciutat, a la segona plaça més important d'Atenes, just al costat del mercat i molt a prop de l'acròpolis, i que permet que dues-centes d'aquestes persones estiguin juntes, es trobin i passin una bona estona sense problemes. Realment, es tracta d'una acció política. Els reunim, els donem els serveis que necessiten, ja sigui menjar o roba, i no formen cues. La gent s'espera i un per un van passant per obtenir el servei que necessiten. La cua fa que l'últim estigui patint, però, sense cua, tota aquella estona estan tranquils perquè saben que tard o d'hora tindran el servei que necessiten.

Només funciona a Atenes.

Per ara...

Quin és el nucli dur que ho fa funcionar?

Som unes trenta persones, però, de col·laboradors, n'hi ha més d'un centenar.

Posi'm més exemples dels serveis que ofereixen?

El servei de rentar la roba, menjar, beguda i cafè, cures mèdiques tant per part d'infermeres com de metges. Després de la primera setmana, vam poder mesurar la pressió arterial de tothom. Tallar els cabells. Sempre hi ha música. A vegades en directe, de gent que ve a tocar la guitarra. I oferim educació. Per a mi la idea és proporcionar el servei i, al mateix temps que, a través d'aquest servei, facin un retorn a la comunitat. I ho aconseguim. També és molt important que escoltem la gent i no demanem noms ni papers. La gent no necessita provar res. Són allà perquè tenen unes necessitats i, si no, ja no hi serien.