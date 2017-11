Manresa aplegarà experts i investigadors en agricultura i ramaderia ecològica

Arxiu Particular

El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà el 12 i 13 de desembre el 5è Simposi de Producció Agroalimentària, promogut pel departament d'Agricultura de la Generalitat, que estarà dedicat als cultius extensius. L'agricultura extensiva (oposada a la intensiva) es un sistema de producció agrícola que no maximitza la productivitat a curt termini del sòl amb la utilització de productes químics, el rec o els drenatges sinó fent ús dels recursos naturals del lloc.

El programa inclou la participació d'experts procedents de centres d'investigació de Catalunya, Andalusia, País Basc i Itàlia, entre altres. També hi participaran investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i assessors catalans especialitzats en aquest àmbit productiu. L'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics és qui s'ocuparà de gestionar les inscripcions i l'organització de l'event.

Des de fa uns anys, la societat catalana, de la mateixa manera que la resta de països europeus, manifesta una major voluntat de consumir aliments produïts en harmonia amb el medi ambient, de proximitat i d'alta qualitat. Aquesta tendència, acompanyada d'un interès ferm per part d'alguns productors catalans, s'ha traduït en un creixement de la producció ramadera i dels cultius extensius en paral·lel. Malgrat això, el sector de cultius extensius encara té moltes mancances tècniques que poden comprometre el seu desenvolupament futur i la consolidació dels productors i empreses que hi aposten, aspecte indispensable per assegurar un medi rural sostenible i viu.

És per aquest motiu que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb la col·laboració de diverses entitats, universitats i centres de recerca catalans, promouen el 5è Simposi de produccions agroalimentàries ecològiques, enguany dedicat als cultius extensius.



Transferència d'informació

L'objectiu d'aquest simposi és la transferència d'informació tècnica d'actualitat i d'interès al sector, amb la participació de diversos experts en la matèria de fora de Catalunya, així com un lloc de trobada i d'intercanvi d'experiències per a tots els professionals de l'agricultura ecològica del nostre país.

Durant el simposi s'exposaran el projectes com els de «És Farina de Girona»v de conreu de blat ecològic amb Joan Fañe, de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries; Carles Mall, del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines i Àngel Segarra, del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines, o «Varietats de blat panificables. Tradicionals i modernes», amb Fanny Àlvaro i Joan Serra de de Fundació Mas Badia.

El simposi es complementarà amb un viatge tècnic a al primavera del 2018 al sud de França per a conèixer experiències de cultius extensius al territori.

Per a més informació sobre el simposi es pot contactar amb l'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, trucar al 93 878 70 35.