S'obre una nova convocatòria per fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric

L´Ajuntament de Manresa obre una nova convocatòria per sol·licitar ajuts per fomentar la dinamització econòmica al Centre Històric (Barri Antic, Escodines, Remei).

Es tracta de subvencions a fons perdut que van destinades, tant a les persones emprenedores que inicien el negoci, com als propietaris que arrenden el local per instal·lar l´activitat. L´objectiu és revitalitzar els immobles que actualment estan tancats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de gener de 2018 i s´hi poden acollir tots els negocis en planta baixa (activitats comercials i de serveis) o en planta pis (oficines i activitats comercials) que ja estiguin en funcionament i que vagin començar a partir de l´1 de gener de 2017.

L´import de la subvenció per a la persona emprenedora titular de la nova activitat és l´equivalent a tres mesos de lloguer de l´immoble. Per la seva banda, el propietari/ària de l´immoble on s´allotja el nou negoci rep un ajut de 2,00 €/m2 de superfície arrendada.

La concessió d´ajuts s´emmarca en un seguit d´accions que realitza el govern municipal amb l´objectiu d´accelerar el procés de revitalització, contribuir a millorar l'espai públic, i atraure persones, activitats i projectes al Centre Històric

Requisits

La nova activitat s´ha d´haver establert després de l´1 de gener de 2017, trobar-se en funcionament i tenir resolt tots els tràmits de legalització. El contracte d´arrendament entre la propietat el titular de l´activitat ha de tenir una durada mínima de 3 anys i estar inscrit ala Cambra de la Propietat o Registre Públic corresponent. A més, la sol·licitud l´han de formalitzar conjuntament ambdues persones interessades (propietat i titular).

Sol·licituds

El formulari de Sol·licitud es pot descarregar a la web municipal, clicant AQUÍ. Cal fer el tràmit presencialment a qualsevol de les dependències següents:

Oficina d'Activitat Econòmica (plaça Major núm. 1, planta baixa). Horari: dilluns a dijous de 8.30 a 18 h; divendres de 8.30 a 15 h. Tel. 93 878 24 14.

Mercat Municipal Puigmercadal (Muralla del Carme núm. 5). Horari: dilluns a divendres de 8 a 14 h. Tel. 93 872 20 66

Per a més informació al web municipal: municipal http://www.manresa.cat/web/article/4624-ajuts-i-subvencions