Els Tirallongues tornen a fer història descarregant la Clàssica de Vuit

La colla castellera Tirallongues de Manresa ha tornat a fer història i ha descarregat, aquest diumenge passat, en el marc de la seva 25a diada, l´anomenada Clàssica de Vuit, o el que és el mateix el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7.

Els Tirallongues estan oferint una temporada excel·lent, ja que han aconseguit descarregar per vegada el primer castell de 8, el 4 de 8, l´han repetit en tres ocasions més, i aquest diumenge el van tornar a descarregar amb la consecució de la Clàssica de Vuit, que inclou el citat 4 de 8, a més del 3 de 8, un castell mai descarregat a plaça; i el 2 de 7.

Acompanyats dels Castellers de l´Alt Maresme (de sobrenom Maduixots) i els Castellers de Caldes (de sobrenom Escaldats), la colla local, va iniciar l´actuació amb tres pilars de 4 . Després van optar per començar les rondes de castells amb la torre de 7, en la qual ja es van notar els nervis. A la segona ronda van decidir muntar el 4 de 8, en el que es va notar la feina que ha fet l´equip de pinyes de la colla durant els assajos d´aquest castell. En la seva primera temporada descarregant el 4de8, és cinquè que descarreguen enguany. Una fita inimaginable fa uns mesos.

Finalment i en la tercera ronda, arribava el moment clau de l´actuació,descarregar el 3 de 8. Després de muntar-se una pinya molt solvent i demostrant el gran treball, han començat a sonar les gralles. El castell va brandar ja amb quints col·locats, però la colla el va defensar i el treballava excel·lentment. Amb la col·locació del pom de dalt i l´aixecador, va deixar de bellugar-se tant i el van assentar. Just després que l´enxaneta fes l´aleta, altra vegada el treball de terços i de quarts del castell va ser esplèndid. D´aquesta manera, van poder desmuntar el castell sense caure i van aconseguir descarregar-lo la primera vegada que el portaven a plaça.



A la ronda de pilars, la colla ha mostrat força i ha descarregat dos pilars de 5 majestuosos. Per arrodonir la Diada, han homenatjat tota la canalla amb 11 pilars de 3 nets. D´aquesta manera els Tirallongues han completat la millor actuació del seu historial: la Clàssica de 8. Tan és així que només els resten dos castells de 8 per proclamar-se colla de 8 oficialment.



Els santpedorencs, a Vic

D´altra banda, Els Castellers de Santpedor han tancat temporada a Vic amb el pilar de cinc com a construcció més destacada de la diada dels Sagals d´Osona.

Vic és una plaça especial per als Castellers de Santpedor, ja que els Sagals d´Osona són els padrins de la colla bagenca, i Vic és la ciutat on els de la camisa daurada van descarregar el seu primer castell de set pisos. Per tercer any seguit, ha estat el lloc escollit per tancar temporada.

En primera ronda van optar per la torre de sis, que van descarregar sense dificultats. Les dificultats van arribar a la segona ronda, amb el tres de set que semblava pujar amb garanties, però a la pujada de la canalla no es va veureclar del tot i la tècnica va ordenar la baixada. A la ronda de repetició ja no el van reintentar. Un nombre de mans massa just i una caiguda dels Minyons de Santa Cristina, que va obligar a evacuar dos dels seus membres a l´hospital i va aturar la diada una hora, van fer actuar amb prudència els bagencs. Els tres de sis amb agulla ha estat el castell triat i no ha presentat cap problema. Tampoc n´han tingut amb el tres de sis de la tercera ronda. El punt àlgid ha estat el pilar de cinc per tancar l´actuació. Un pilar molt recte i segur. La velocitat també ha estat clau perquè no es patís per la seva integritat. Ha estat el segon de la temporada.



Berguedans i igualadins, a Terrassa

Paral·lelament, els Castellers de Berga van actuar també diumenge per última vegada aquesta temporada. Ho van fer a Terrassa, al Raval de Montserrat, amb Castellers de Terrassa, Moixiganguers d'Igualada i Castellers d'Esplugues. Els Castellers de Berga van descarregar el 5 de 6, el 4 de 7 i el 3 de 7; van tancar amb dos pilars de 4 simultanis. En tots els castells hi va haver estrenes significatives, amb la vista posada a la temporada següent. Els Moixiganguers d'Igualada van oferir una gran actuació amb el 2 de 8 amb folre, el 3 de 8 i el 4 de 8.

Finalment els Picapolls de la Gavarresa van participar a la diada de Capgirats. Van oferir un pilar de 4, el 3 de 6 amb agulla, el 4 de 6, el 3 de 6, i van tancar amb el pilar de 4