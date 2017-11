Les víctimes de la zona blava de Manresa

Són 3/4 de 9 del matí. Clàudia Ferrer baixa les escales del seu pis situat al carrer de Circumval·lació (pràcticament a l'alçada de la Pujada del Castell) de Manresa amb quatre fills al davant (tenen entre 7 mesos i 7 anys) i un gos al darrere. Obre la porta que dóna al carrer i allà hi ha, gairebé sol, amb metres de vial desocupats per davant i per darrere el seu monovolum. Carrega nens i gos al cotxe i enfila cap a l'escola. Aquesta és l'operació que fa cada dia Ferrer, i que repeteix des d'aquesta setmana amb una substancial diferència: quan torna a casa, aparca, s'acosta al parquímetre i n'extreu un tiquet, que renovaran, dues hores més tard, ella o el seu marit, ja que tots dos treballen des de casa.

El cas de Clàudia Ferrer és, probablement, només un de nombrosos casos de persones que han vist alterada la seva rutina diària provocada per la implantació de 515 noves places de zona blava. Veïns i treballadors dels vials que han estat pintats de blau expliquen a aquest diari que, en molts casos, s'han vist obligats a llogar una plaça d'aparcament, que aparquen molt més lluny del que ho feien abans per no haver de pagar o que surten de casa o de la feina (o ha fan través d'una aplicació mòbil) per pagar contínuament per aparcar a la zona blava. També hi ha qui ja tenia una plaça de pàrquing llogada i ha vist com les darreres setmanes, per la creixent demanda, li apujaven el preu. Moltes de les persones preguntades reclamen a l'Ajuntament de Manresa que implanti aparcaments de zona verda reservats a veïns i treballadors, i molts denuncien, visiblement indignats, que el seu carrer ha quedat buit de vehicles des que va entrar en vigor l'aparcament regulat.

La veïna del Circumval·lació Clàudia Ferrer ha estat buscant les darreres setmanes places d'aparcament per als dos vehicles que té la família. N'ha trobat un per al cotxe petit, però comenta que no hi ha hagut manera per al monovolum: «no hem trobat cap plaça de pàrquing on aparacar-lo, ja que sigui per ample o per llarg, no en trobem per entrar sense danyar el cotxe». Arribats a aquest punt, Ferrer es resigna i explica que «haurem de seguir deixant-lo al carrer però ara pagant sempre zona blava quan estiguem a casa».

La solució a aquest problema passaria, segons Ferrer, per implantar «zona verda o alguna mena de tiquets mensuals o anuals per als veïns». Argumenta que «al carrer Circumval·lació no hi ha comerç, que és el que dóna sentit a la zona blava, i tot el vial és residencial, i s'haurien d'oferir avantatges als veïns per poder aparcar. Al Passeig, més amunt, sí que hi ha botigues, però allà ja hi ha zona blava i pàrquings; i al carrer Guimerà igualment. Ningú ve aquí a aparcar per anar a les botigues!», s'exclama, i afegeix que «ara ens trobem amb un tros ben llarg de carrer totalment buit». Ferrer, que calcula que es gastarà uns 50 euros al mes en zona blava, comenta que ara ha de pagar per aparcar al matí i a la tarda, i també els dissabtes: «Hi ha l'aplicació per internet per fer-ho, però no podem estar tot el dia pendent de posar el tiquet», i ho rebla dient que «gustosa pagaria 20 o 30 euros més del que em suposa la zona blava si trobés plaça de pàrquing, però a prop de casa no n'hi ha».

La veïna ja va fer arribar els seus dubtes sobre la zona blava a l'Ajuntament, abans que s'implantés, i explica que li van contestar «el setembre per carta. Semblava una ironia; m'explicaven que era veritat que es posava en marxa la zona blava, quan ja m'havien pintat el carrer i tot». A la carta, explica, «em deien que no hi havia previst cap descompte per als veïns, però que com a veïna podria pagar els tiquets d'estacionament per aparcar normalment». Ara, Fer-rer ha tornat a escriure al consistori per «explicar-los que tot el tram de carrer que han pintat ara està buit, que és un carrer de veïns que ens veiem afectats per la zona blava, i els demano que estableixin algun sistema de zona verda o tiquets perquè puguem aparcar».



100 euros més al mes



Una altra veïna afectada per la implantació de la zona blava és Carme Riu, que fa 25 anys que viu al carrer de Jacint Verdaguer de Manresa, on s'ha implantat, de manera parcial, zona blava. Aquest fet l'ha portat a llogar una plaça de pàrquing perquè, «si no, no trobava lloc». Riu explica que ha estat la seva filla qui ha llogat l'aparcament «perquè el cotxe és seu, però el faig servir jo per portar amunt i avall el meu nét». Riu admet que al principi no volia «ni sentir a parlar de llogar una plaça d'aparcament perquè volia anar a parlar amb l'Ajuntament per intentar que posés zona verda per als veïns». De moment, però, i amb l'entrada en funcionament del nou aparcament regulat, Riu encara espera «que em donin hora per parlar amb algú». La filla de Carme Riu paga 45 euros al mes per la plaça d'aparcament que utilitza la seva mare: «No és un preu excessivament elevat, perquè és una plaça petita»; aquests diners se sumen als 50 que paga el seu marit per una altra plaça. «Les hem llogat totes dues per l'ampliació de la zona blava», afirma, «al final, familiarment, tenir zona blava al costat de casa ens costa pràcticament 100 euros al mes».

Per tot això, Carme Riu es mostra indignada i es pregunta: «Per què hem de pagar places de pàrquing quan ja paguem un impost de circulació i quan l'asfaltatge dels carrers també va a càrrec dels veïns?». Riu és contrària a posar zona blava en cap carrer de Manresa, argumenta que «molta gent no ve a comprar perquè ha de pagar per aparcar».



Els treballadors, els altres afectats



Un altre sector clarament perjudicat per l'ampliació de la zona blava a Manresa és el de treballadors i responsables de negocis situats als car-rers on s'han implantat les 515 noves places. Aquest diari ha parlat amb treballadors i responsables d'establiments que s'han vist obligats, com alguns veïns, a llogar una plaça d'aparcament privat o que paguen per deixar el cotxe en alguna de les zones pintades de blau, i renoven periòdicament i puntualment el tiquet.

Aquesta segona opció és la que du a terme el responsable del bar Núria del carrer Circumval·lació, Juan Pedro Martín, que el dia que parla amb aquest diari té el cotxe aparcat just davant del bar, envoltat de places lliures a banda i banda. Explica que o bé «es gasta molts diners per aparcar» o «perd molt temps fent voltes per trobar una plaça gratuïta». Martín s'està plantejant canviar el cotxe per la bici per anar a treballar, tot i que això implicarà «anar carregat amb les pastes i el pa que porto cada dia». Martín dubta que amb l'ampliació de l'aparcament regulat faci més caixa, ja que, segons assegura, «segur que perdré tots els clients que abans aparcaven aquí de franc».

També paga zona blava Natàlia Piñero, treballadora del restaurant Dehesa Santa María del carrer de Carrasco i Formiguera. Aquest és un dels vials on s'ha incorporat zona blava que mostren un aspecte més ple de cotxes. Piñero, mentre serveix els clients, ha d'estar pendent de renovar el pagament per aparcar i, tal com explica, ho fa a través de l'aplicació mòbil d'Eyssa. L'encarregada d'aquest restaurant, Esmeralda Prieto, també paga per aparcar quan va a treballar, però en el seu cas ha optat per «llogar una plaça de pàrquing que em costa 60 euros al mes».

En aquest cèntric vial, on, tal com ha pogut constatar aquest diari, la majoria de veïns ja tenien plaça d'aparcament de propietat o de lloguer, els principals afectats són els treballadors. A tall d'exemple, a més de les empleades del Dehesa Santa María, hi ha els treballadors del gimnàs Vela Club & Fitness i els del centre policlínic ITCO, la responsable del qual, Elisabet Soler, explica que els treballadors «fan més voltes per aparcar», i destaca que, «en canvi, per als pacients o les visites curtes», com la de l'informàtic que treballa al centre en el moment de l'entrevista, «la zona blava va bé perquè troben aparcament amb facilitat».



Pendents de renovar el tiquet



Una altra de les nobmroses persones afectades, aquest cas del carrer de Camps i Fabrés, és l'administrativa del Centre de Rehabilitació del Bages (CRB), Glòria Espluga. Espluga, que és veïna de Súria, fa quatre viatges al dia, ja que treballa en horari partit. Explica que quan és més difícil trobar aparcament és al matí: «Intento ser aquí Manresa a les 9 i normalment faig voltes mitja hora per aparcar. Començo a treballar a 2/4 de 10». Alguns dies Espluga troba lloc gratuït en alguns carrers d'aparcament lliure, com el Sèquia. Davant la possibilitat de llogar una plaça d'aparcament diu que «de moment m'hi resisteixo, ja em gasto prou diners en gasoil».