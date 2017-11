Nova convocatòria d'ajudes adreçades a emprenedors establerts al Centre Històric

Fins al 31 de gener del 2018 es poden presentar les sol·licituds per als ajuts que impulsa l'Ajuntament per fomentar la dinamització econòmica al Centre Històric (Barri Antic, Escodines, Remei).

Es tracta de subvencions a fons perdut destinades a les persones emprenedores que inicien el negoci i als propietaris que arrenden el local per instal·lar-hi l'activitat. L'objectiu és revitalitzar immobles que actualment estan tancats.

S'hi poden acollir tots els negocis en planta baixa (activitats comercials i de serveis) o en planta pis (oficines i activitats comercials) que ja estiguin en funcionament i que hagin començat a partir de l'1 de gener de 2017.

L'import de la subvenció per a la persona emprenedora titular de la nova activitat és l'equivalent a tres mesos de lloguer de l'immoble. Per la seva banda, el propietari del local on s'allotja el nou negoci rep un ajut de 2,00 euros/m2 de superfície arrendada.

La nova activitat ha de tenir resolts tots els tràmits de legalització, i el contracte d'arrendament ha de tenir una durada mínima de tres anys i estar inscrit a la Cambra de la Propietat o al Registre Públic corresponent. A més a més, la sol·licitud l'han de formalitzar conjuntament les dues persones interessades. El formulari es pot descarregar a la web municipal. Cal fer el tràmit presencialment a OAE (pl. Major, 1, planta baixa) o al Mercat Municipal Puigmercadal (Muralla del Carme 5).