La passera del pont de Sant Francesc ja és transitable

Els vianants que volen anar del pont de Sant Francesc fins a l'estació de la Renfe, i viceversa, ja ho poden fer, des d'ahir, passant per la nova infraestructura que hi ha condicionat la Diputació, que permet fer el recorregut a peu sense haver de passar per la calçada, al costat del cotxes, com fins ara.

Les obres, iniciades el 19 de juny passat, amb una durada prevista de quatre mesos i un pressupost de 364.458,82 euros, han consistit en la construcció d'una passarel·la i una vorera entre el pont de Sant Francesc i l'esplanada d'aparcament que hi ha al costat de la carretera vella de Manresa, on hi ha un pas de vianants que permet arribar al passadís d'accés a l'estació de la Renfe.

Un tram de la nova infraestructura s'ha fet en voladís amb estructura metàl·lica, un altre s'ha fet sobre murs de contenció, i un tercer tram és una nova vorera amb espai per al pas de vianants d'1,80 metres lliures. També s'ha adequat el pas zebra entre la nova vorera i l'accés a l'estació de Renfe i s'ha renovat l'enllumenat.



Millora de l'aparcament

Dins dels treballs corresponents a aquestes obres, ahir va començar l'actuació de millora de la zona d'aparcament situada en un lateral de la carretera vella de Manresa (o de la Renfe, la C-1411b). Per aquest motiu, s'ha prohibit l'estacionament en tot l'àmbit de l'espai. És previst que aquesta intervenció duri una setmana.

El pont de Sant Francesc l'utilitzen els residents d'una bana i altra del riu Cardener perquè connecta el centre de la ciutat amb barris com el de Bellavista, la Torre Santa Caterina i el Pare Ignasi Puig, així com amb l'estació de la Renfe i el barri de la Guia. En aquest darrer cas, els vianants han hagut de passar obligatòriament durant tots aquests anys per la calçada, al costat dels cotxes, perquè la vorera no tenia continuïtat.

És exactament el mateix que passava a la banda del Pont Vell, on es va fer una actuació similar, que també va assumir la Diputació. En aquell cas, es va construir una passera a la qual s'accedeix pel Pont Vell i que arriba fins al pas de vianants que connecta amb l'aparcament de la Renfe.