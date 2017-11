La rotonda de la Bonavista fa créixer el trànsit a la carretera del Pont

Ja no hi ha les cues d'abans, però igualment s'ha de tenir paciència, sobretot en hores punta. Fa 15 dies que la rotonda de la Bonavista ja exerceix de reguladora del trànsit en un dels nusos viaris més importants de Manresa, a l'eix de les carreteres de Vic, Santpedor, el Pont de Vilomara i Passeig. Encara que ho fa de manera parcial, amb només en marxa un dels dos carrils que tindrà.

Amb la seva entrada en funcionament la circulació s'ha simplificat. Veïns i botiguers de la zona han explicat a Regió7 que no hi ha les cues d'abans en plenes obres. Però que en hores punta, entre 8 i 9 del matí, o entre les 12 i les 2 del migdia, sí que es generen alguns problemes, comenta el quiosquer Josep Maria Creus.

Els treballs continuen, i hi ha el risc d'enxampar un camió fent maniobres per poder entrar en alguna de les zones on hi ha obres. En un temps rècord es poden generar cues i atrapar un munt de vehicles al mig mateix de la rotonda i que comencin a sonar clàxons. Amb tot, no se'n senten tants com abans, comenta Creus.

En el que també coincideixen veïns i botiguers és que la carretera del Pont de Vilomara ha augmentat considerablement el trànsit. Ara queda empalmada directament amb el passeig Pere III, i s'ha convertit en la via principal per accedir a tot el sector de la Sagrada Família. L'únic problema que hi troben és el semàfor que hi ha just a l'entrada de la carretera. Quan és vermell sovint la rotonda s'omple i la circulació queda encallada en qualsevol de les seves entrades i sortides. «Esperem que això no passi quan hi hagi dos car-rils», afirmen.

A causa de les obres, persisteixen els problemes en aquells punts on dos carrils de circulació es converteixen en un. És el cas de la carretera de Vic i , com la carretera de Vic i la de Santpedor. Els treballs se centren al perímetre de la Bonavista, al xamfrà del Passeig amb carretera de Vic; al principi de la carretera de Santpedor i al Jacint Verdaguer per relligar l'estructura urbana a la rotonda.