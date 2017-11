Vaga a Manresa: on i quan hi ha previstes concentracions?

Manresa, com a cap de comarca i seu d'una de les delegacions del Govern de la Generalitat, acollirà aquest dimecres 8 de novembre dues concentracions de protesta contra l'empresonament dels consellers cessats per l'article 155. Les convoca la Taula de la Democràcia dins d'una jornada de vaga general a Catalunya. La primera, a les 12 h, tindrà lloc davant la delegació del Govern (al Palau Firal). La segona, a les 18 h, davant l'Ajuntament.

Mobilitzacions per aturar el país a partir de les 6



Aquest dilluns, els Comitès de Defensa de la República es van reunir a Manresa per coordinar les accions, però el programa d'activitats es manté en secret per evitar donar pistes sobre els llocs o col·lectius on es vol incidir. El que sí que s'ha donat a conèixer en el cas de Manresa és els punts de trobada i la primera hora. La jornada de mobilització per la vaga començarà a les 6 del matí, i els punts de trobada seran la plaça Catalunya i la plaça de la Reforma.

Els sectors oest i nord tindran com a destinació la primera plaça. Els veïns interessats a ser part activa de la mobilització de Valldaura, Plaça Catalunya, la Parada, les Bages, Sant Josep, entre d'altres, han d'anar a plaça Catalunya. Els veïns de la Balconada, Sagrada Família, Barri Antic, Escodines, la Guia, entre d'altres, han d'anar a la plaça de la Reforma.

Marc Garcés, membre dels comitès, explicava que es demana als que hi vagin que portin roba còmoda, d'abric, i menjar i aigua, un equip de supervivència, comenta Garcés, per fer front a una jornada d'activitats.

L'equip de govern atura tota l'activitat laboral



Quan a l'Ajuntament, l'equip de govern anul·larà tota la seva activitat laboral prevista per aquest dimecres. L'alcalde, els regidors i les regidores del govern municipal volen mostrar d'aquesta manera la seva solidaritat amb les convocatòries plantejades per condemnar l'actitud repressiva i autoritària de l'Estat, que ha culminat amb l'empresonament del consellers i les conselleres cessats, així com dels líders de les principals entitats cíviques del país, i la persecució judicial del president de la Generalitat. El govern de Manresa convida també la ciutadania a mantenir l'esperit cívic i pacífic durant les mobilitzacions que tindran lloc demà i en els pròxims dies.

Seguiment de l'activitat del CDR a través de les xarxes



Per als que no acudeixin a la crida de les 6, els comitè recomanen que es faci un seguiment a través de les xarxes socials. En aquests moments, la plataforma que més funciona és la de Telegram i a través del grup que hi ha creat de CDR Manresa es pretén convocar la població. Garcés ha recordat que la convocatòria es fa per reclamar l'alliberament de tots els empresonats pel cas, per reclamar que s'aturi l'aplicació de l'article 155 i per dir prou a la repressió.

La UBIC se suma a la vaga



Davant la convocatòria d´aturada general, Manresa + Comerç ha emès un comunicat per situar-se a favor de «totes aquelles accions encaminades a restablir el govern legítim de la Generalitat de Catalunya» i dóna llibertat als seus associats per a que hi participin particularment si ho consideren convenient. En la vaga del 3 d'octubre pocs establiments van obrir al centre de Manresa.