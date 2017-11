Administració i empresaris parlen a Manresa de com tancar el cerclede la producció

L'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, l'Associació d'Empresaris de Bufalvent i PIMEC Catalunya Central organitzen per al proper dijous 23 de novembre, de 10 del matí a la 1 del migdia, la quarta reunió d'associacions empresarials de polígons del Bages, una jornada gratuïta i oberta a tothom en què s'exposaran els beneficis de l'economia circular aplicada a la indústria i el teixit empresarial. L'acte tindrà lloc al Palau Firal de Manresa i té el suport de la Diputació de Barcelona.



El vicepresident primer i conseller de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal, Joan Badia, manifesta que «trobades com aquesta són molt valuoses per crear noves sinergies, potenciar l'optimització dels recursos i identificar noves oportunitats per garantir la sostenibilitat empresarial».