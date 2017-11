La CUP demana que no es doni permís a la concentració espanyolista de Manresa

La CUP de Manresa ha sol·licitat al govern de la ciutat que no atorgui llicència o permís d´ús de la via pública als convocants de la manifestació espanyolista que s´ha de dur a terme diumenge al migdia a la plaça Espanya. És convocada per la formació Somatemps.

La CUP recorda que al ple de febrer del 2016 l´Ajuntament es va comprometre a «no atorgar llicència o permís d´ús a la via pública fer actes de qualsevol formació que en els seus postulats es faci apologia del racisme, la violència, la xenofòbia, l´homofòbia o la misogínia». A la mateixa declaració l´Ajuntament també es comprometia a informar les forces de seguretat perquè requisin pancartes i material que atempti contra els drets humans.

A través d´un comunicat la formació anticapitalista demana a l´equip de govern que es mostri ferm davant aquesta situació, tenint en compte que en les mobilitzacions d´aquests grups «s´exhibeix simbologia franquista i, en algunes ocasions, fins i tot simbologia nazi».

En aquesta línia recorda que Manresa va ser declarada antifeixista el 2013, i que va deixar clar que «no permetrà manifestacions públiques on es mostrin pancartes o lemes que fomentin l´odi i la violència cap a les persones per raó de sexe, origen, ideologia, orientació sexual o religiosa».

Al mateix comunicat la CUP expressa el seu frontal rebuig «a la concentració feixista» de diumenge. Recorda que a les darreres setmanes s´han viscut episodis de violència i agressions «per part de grupuscles feixistes» en les diverses mobilitzacions que han convocat a diferents punts del país. La darrera va ser a Mataró, on un jove va acabar a urgències després de rebre agressions.

Així mateix la CUP de Manresa donarà suport a aquelles mobilitzacions de rebuig que es puguin organitzar des d´entitats cíviques de la ciutat i de la comarca. Considera que «cal plantar cara al feixisme», però «tenint clar que la confrontació només beneficia el relat dels partits unionistes (PP, PSOE-PSC, C´s), que parlen de trencament social a Catalunya, quan realment els únics que han comès agressions són els quie participen en manifestacions on ells també hi són presents».

Somatemps ha convocat a les 12 del migdia de diumenge una concentració a la plaça Espanya de Manresa amb el lema «El Bages es queda». També per expressar el seu suport a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. Per aquests pròxims dies també han convocat manifestacions a Girona i Reus, i recentment n´han dut a terme a Mataró i Sant Cugat.