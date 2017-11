La manifestació contra l'empresonament dels consellers cessats omple Sant Domènec

La plaça de Sant Domènec s'ha omplert poc abans de 2/4 d'1 del migdia seguint la crida de la Taula per la Democràcia, que hi ha convocat un acte per protestar per l'empresonament dels consellers del Govern cessats per l'article 155. El comerç del centre de la ciutat per la seva banda, s'ha sumat de forma desigual a la vaga. Arribat al migdia, la meitat dels comerços estan tancats, especialment els locals (la UBIC dóna suport a l'aturada de país).

Manresa, com a cap de comarca i seu d'una de les delegacions del Govern de la Generalitat, acull aquest dimecres 8 de novembre dues concentracions de protesta. Ambdues les convoca la Taula de la Democràcia dins d'una jornada de vaga general a Catalunya. La primera, inicialment era prevista a les 12 al palau fira, però s'ha traslladat a les 12.30 a Sant Domènec. La segona serà a les 18 h, davant l'Ajuntament.

La UBIC se suma a la vaga



Davant la convocatòria d'aturada general, Manresa + Comerç ha emès un comunicat per situar-se a favor de «totes aquelles accions encaminades a restablir el govern legítim de la Generalitat de Catalunya» i dóna llibertat als seus associats per a que hi participin particularment si ho consideren convenient. En la vaga del 3 d'octubre pocs establiments van obrir al centre de Manresa.