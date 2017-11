Manresa rep una exposició de dinosaures 'animats' amb una vintena de peces a mida real

Els seus organitzadors presumeixen que està considerada l'exposició itinerant més gran de dinosaures animatrònics. Aquest divendres, dia 10 de novembre, obrirà les portes al Palau Firal de Manresa, on ocuparà una superfície de més de 2.000 m2. Estarà oberta fins al diumenge 12 de novembre.

Aquesta mostra itinerant, que ha recorregut més d'una desena de països d'Europa (Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Noruega, Polònia i Rumania, entre altres), inclourà una vintena de peces inèdites de mida real, algunes de les quals animatròniques, que simulen l'aspecte i el comportament dels dinosaures. "Els visitants podran veure els darrers avenços tecnològics. Els dinosaures que exposem es mouen i fins i tot respiren", posa de relleu Juan Comín, responsable de la mostra. "És un autèntic Parc Juràssic", hi afegeix.

"Dinosaurs Tour" exposarà Triceràtops, Protoceràtops, Diplodocus i el famós Tiranosaurus Rex a mida real, entre altres. A més a més de les peces, es realitzaran projeccions didàctiques sobre la vida d'aquesta fauna prehistòrica, i hi haurà sorpreses. "Els més menuts de casa queden bocabadats. Els seus moviments són tan realistes que alguns nens i nenes es pensen que són de veritat", explica Comín.

Hi afegeix que "combinem l'en treteniment i la diversió per als més petits amb un ampli contingut pedagògic per tal que també aprenguin". Per fer l'exposició més impactant i real, es recreen els hàbitats naturals de les peces, amb vegetació i una escenografia dissenyada segons estudis científics de les característiques de la tierra a la seva època.

L'exhibición inclourà panells informatius i descriptius amb detalls científics sobre les eres geològiques, teories sobre l'extinció dels dinosaures i dades sobre la recuperació de les restes fòssils.

Horaris i entrades

Els horaris de visita són: divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i el dissbate i diumenge, d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Les entrades es poden comprar per 7 euros a les taquilles i a www.dinosaurstour.com