La plaça Major de Manresa s'omple en la segona mobilització del dia per reclamar la llibertat dels presos

Els crits de Llibertat han tornat a ressonar aquesta tarda a la plaça Major de Manresa, que s'ha omplert a vessar per reclamar l'alliberament dels presos politics.



Minuts abans de les sis de la tada la gent ha anat arribant a la plaça Major, seguint la convocatòria de la Taula per la Democràcia per demanar l'alliberament dels presos i en defensa de la República.



A l'hora acordada per l'inici de l'acte, la plaça presentava un ple absolut, amb gent abrigada lluint banderes catalanes, estelades i també republicanes.



Aquesta és la segona mobilització del dia després de la de Sant Domènec aquest migdia, que ha reunit 4.000 persones. Els comerços de la plaça estan tancats seguint la convocatòria de vaga d'avui.





A l'acte hi ha intervingut el botiguer manresà. Ha dit que als botiguers i a la petita i mitjana empresa ela hi suposa molt esforç tot el procés, però "ho assumim per assolir un país més just i pròsper".També hi ha intervingut la delegada del sindicat d'ensenyament Ustec,. Ha tingut un record pels mestres i professors de la Seu d'Urgell denunciats per incitació a l'odi. També ha dit que la "immersió no es toca".Finalment ha intervingut l'alcalde de Manresa,, que ha comentat el seu viatge a Brussel·les i ha afirmat que la lluita ha de continuar amb seny i serenor.