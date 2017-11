L'Ajuntament de Manresa no autoritzarà la concentració espanyolista «El Bages es queda»

A Manresa, igual que a d'altres municipis del país, l'associació d'extrema dreta Somatemps ha convocat una concentració en suport de la Guàrdia Civil i la policia espanyola per aquest cap de setmana. En concret, la convocatòria és per diumenge a les dotze del migdia sota el lema 'El Bages es queda'.

Fonts de l'Ajuntament han confirmat a l'ACN que l'entitat ja ha demanat el permís per celebrar la manifestació, però segons les mateixes fonts, l'Ajuntament negarà l'autorització, en compliment d'un acord de ple on es va comprometre a "no atorgar llicència o permís d'ús a la via pública per fer actes de qualsevol formació que en els seus postulats faci apologia del racisme, la violència, la xenofòbia, l'homofòbia o la misogínia".

Precisament aquest dimecres la CUP ja va fer públic el seu posicionament en què demanava a l'Ajuntament que no autoritzés la concentració.