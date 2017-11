Preparen els fonaments on encaixaran els nous accessos al Museu Comarcal

Les obres a l'antic col·legi Sant Ignasi que han de dotar l'equipament d'uns nous accessos fan passes endavant cada cop més visibles. Actualment s'han completat la totalitat de les obertures del museu que donaran a la nova plaça i s'estan completant, també, les excavacions per fer els fonaments que aguantaran l'estructura del nou volum d'accessos.

Les obres es porten a terme a la paret mitgera que va quedar a la vista quan es va enderrocar la Sala Ciutat. Al lloc ocupat per aquesta sala, que havia quedat obsoleta, hi anirà una nova plaça. A més a més, l'enderroc ha deixat prou espai per poder construir uns nous accessos a l'edifici, que actualment els té molt inadequats.

A banda de tenir acabades totes les obertures del museu per la banda de la nova plaça i d'estar completant les excavacions per fer els fonaments per a la nova estructura, s'ha iniciat la col·locació dels ferros dels fonaments. A partir d'ara, començarà l'estintolament de l'obertura en planta baixa per la banda del claustre. Al mateix temps, s'estan fabricant els pilars que han de sostenir l'estructura i s'està acabant el modelatge en 3D d'aquest volum dels nous accessos, que encara no s'han començat a construir.

Regió7 ha demanat mostrar l'esmentat modelatge en 3D, però, tal com ha informat el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, es tracta d'una peça que té un objectiu tècnic més que no pas per recrear com quedaran els accessos, de manera que només aportarà informació als experts en la matèria.



L'estructura serà d'acer

Un cop es comenci a construir l'estructura, que serà d'acer, es decidirà si es fa amb peces més o menys grosses, la qual cosa marcarà si es construeix en un taller i, després, es porta allà on ha d'anar, o si es construeix in situ.

Aquesta fase d'obres, la tercera (vegeu les altres dues explicades al desglossat del costat), té la complicació d'haver de foradar la paret mitgera que quedava entre l'antic col·legi Sant Ignasi i l'església amb el mateix nom (segle XVIII), que es va enderrocar durant la guerra civil. Quan es van començar els treballs, com va explicar aquest diari, el primer que es va fer va ser instal·lar-hi una biga de quatre tones, formada per dos perfils d'acer laminats en calent units en forma de lletra H per formar una sola estructura, per executar els treballs amb seguretat.

Les obres van començar el juny passat, amb una durada prevista de sis mesos i un pressupost de 629.000 euros. Els nous volums, segons un projecte redactat per l'equip tècnic de l'Ajuntament, encabiran un espai de recepció i informació del conjunt de l'equipament i uns espais de vestíbul i d'accés al museu. La cara principal del nou volum serà un finestral que permetrà tenir unes vistes espectaculars de la plaça i també de l'entorn, inclosa la Seu i la Torre de Santa Caterina.