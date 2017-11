Assessorament gratuït del Col·legi d'Advocats per les clàusules abusives dels bancs

Els afectats per les clàusules abusives dels bancs podran disposar d'assessorament gratuït per part del Col·legi d'Advocats de Manresa gràcies a un acord entre l'entitat i la Diputació de Barcelona. El servei s'oferirà amb cita prèvia al Consell Comarcal de Manresa, al Col·legi i també als ajuntaments de tots els municipis de la comarca. L'acord preveu el desplaçament d'advocats especialistes en aquest àmbit per atendre, de forma individualitzada, les consultes dels consumidors. A més, els afectats també rebran informació específica en relació a la justícia gratuïta si decideixen acudir a la via judicial. Les visites es podran concretar directament a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) fins al mes de desembre. En aquest termini, s'oferiran un total de 44 hores de servei cada mes.

El Bages és la darrera comarca de la demarcació que se suma al conveni que la Diputació de Barcelona ha signat amb els col·legis d'advocats per oferir a la ciutadania assessorament gratuït sobre reclamacions per clàusules abusives dels bancs.

En la signatura del conveni, la diputada de Salut Púbica i Consum de la Diputació de Barcelona, Laura Martínez, ha assegurat que, en aquests casos, hi ha hagut una vulneració "flagrant i de certa gravetat" dels drets dels consumidors pel fet que, a Catalunya, hi ha 565.000 famílies afectades, amb un import rellevant i que afecta un dret bàsic com és el de l'habitatge. "És un tema clarament de vulneració del consumidor, i cal que estiguem preparats per entomar aquesta problemàtica", ha afegit.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha estès a tota la demarcació aquest servei d'assessorament a partir de la signatura de convenis amb els il·lustres col·legis d'advocats de Barcelona, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Granollers i Manresa.

Aquests acords amb els col·legis professionals se sumen a les accions de suport als consumidors que la Diputació està impulsant des de fa mesos per acompanyar a la ciutadania en les seves reclamacions per les clàusules abusives en contractes hipotecaris. Per donar resposta als afectats, la corporació ha augmentant enguany fins a 2 MEUR el pressupost destinat als Serveis Públics de Consum de la demarcació. També ha intensificat la formació específica als tècnics d'aquests serveis.