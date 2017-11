Entusiastes captadors de sang

g. c.

Les persones que ahir van passar pel passadís exterior de consultes externes de l'Hospital Sant Joan de Déu, que és on hi ha la seu fixa del Banc de Sang i Teixits de Manresa, s'hi van trobar una activitat inusual. Mig centenar de nens i nenes de 5è de primària del col·legi Oms i de Prat van treballar durant tot el dia amb una energia envejable per un bon objectiu: captar donants de sang i informar del paper vital de donar-ne.

Al final del dia, 39 persones havien donat sang, tres vegades més que un dia normal. Repartir fulls sobre la importància de la donació, fer una enquesta, obsequiar les persones que en donaven amb manualitats fetes a l'escola: punts de llibre, llapis, pinces, castanyes decorades... Encarregar-se de servir el refrigeri que reben els donants, fer un mural. Repartits en comissions, i vestits amb petos del banc de sang, es van convertir en un petit exèrcit infatigable.

Sara García, la seva tutora (que va tenir el suport de dues mestres més), explicava la gènesi de la jornada d'ahir. Des del setembre passat, els alumnes de 5è i 6è fan un projecte relacionat amb la salut que els va portar a visitar l'Hospital Sant Joan de Déu i, a mitjançant aquesta visita, a conèixer el banc de sang i el seu promotor, Khaled Khatib, que els va animar a partipar en la difusió de donació.

Ahir van arribar al punt culminant d'aquest projecte. Els infants, que van conèixer per dins el banc de sang guiats en grupets, estaven entusiasmats. Entre els donants, hi havia pares i mares. La cloenda, dins l'Oms Solidari, serà organitzar alguna activitat per fer una donació a l'hospital.