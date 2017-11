Familiars de nens autistes reclamen a Manresa més recursos en educació

«Amb més comprensió per part de la societat i de les Administracions ja hi hauria molt de guanyat. La resta ja vindria». Va ser el prec que familiars de persones amb Trastorn de l´Espectre Autista (TEA) han fet aquest divendres al al IV Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta que se celebra a Manresa, que enguany s´ha dedicat a l´autisme.

Organitzat conjuntament per Ampans i Althaia, s´ha clausurat aquest divendres després de dues jornades de debats en les quals hi han participat més de 600 professionals.

Una de les sessions ha estat dedicada dedicada a les necessitats i els suports a famílies amb persones en TEA més enllà de les purament assistencials o terapèutiques. Segons ha explicat a l´auditori la bagenca Rosa Serrano, presidenta de la Federació Catalana d´Autisme i del Centre de Recursos TEA de Manresa, ensenyament, en un 60 %; benestar familiar, en un 30 %, i salut, en un 10 %, són les màximes preocupacions de les famílies amb infants autistes.

Serrano ha reclamat més inversions per atendre els alumnes amb TEA i més formació per a mestres i professors. En l´àmbit de benestar familiar, ajudes, respirs, més informació i accions per evitar la soledat perquè «ets sent molt sol», ha dit.

En l´apartat de salut ha reivindicat protocols per tractar les persones amb autisme, medicines assequibles i que les proves mèdiques es pugui fer a cada comarca. Al Bages se´n fan, però a la majoria de llocs s´han de desplaçar a Barcelona per fer proves o cures mèdiques que en persones sense aquesta patologia serien considerades simples com l´empastament d´un queixal.



El TEA en adults



A la sessió també hi ha intervingut la directora tècnica de la Federació Autisme d´Andalusia, Rosa Álvarez, que ha comentat que si hi ha dèficits en l´atenció a les famílies amb nens amb TEA, encara més en adults amb aquesta patologia. «A mesura que la persona compleix anys, els recursos es van reduint», s´ha queixat. «No està resolt el suport emocional i es parla poc de la qualitat i del benestar de la família». Álvarez ha lamentat que «a vegades se´ns oblida ser pares perquè se´ns demana més ser teraupeutes».

Les alteracions de conducta relacionades amb els Trastorns de l´Espectre Autista (TEA) s´han de detectar de la forma més precoç possible amb l´objectiu que es pugui intervenir d´una forma integral: la família, sistema de salut, centres d´ensenyament i entitats socials. La necessitat d´actuar el més aviat possible l´han posat de manifest els experts estatals i internacionals que han participat al congrés.