El grup funerari al què pertany la manresana Fontal estrena fundació

Mémora, el gran grup funerari al què pertany la manresana Fontal, ha posat en marxa una fundació que neix amb la vocació de donar un renovat impuls als projectes socials i de sensibilització en relació al procés final de la vida que ha desenvolupat el grup durant els darrers 20 anys.

Conjuntament amb els sectors sanitari, social i de suport psicològic, Mémora ha impulsat programes pioners per a l'atenció a les famílies -com la musicoteràpia, la arteràpia orientades a pacients en fase terminal, la planificació de decisions anticipades, la creació de grups de dol o espais de suport-punts de trobada per a les famílies i professionals en els quals tractar tot allò que té a veure amb el procés final de la vida. També ha col·laborat en programes de donació d'òrgans i teixits, de prevenció de la mort sobtada o de desenvolupament d'ecofunerals.

Jesús Domingo, conseller delegat de Mémora, assegura que «la creació de la Fundació Mémora reafirma el nostre compromís amb les famílies, els professionals i amb la societat i suposa un pas endavant decidit i coherent amb els nostres valors».



Mil funerals gratis

Actualment, Mémora assegura que ofereix més de 1.000 serveis funeraris anuals sense cost destinats a famílies sense recursos per fer front al pagament.

La Fundació actuarà en quatre grans eixos que són l'acció social amb l'objectiu de proporcionar ajuda a les famílies, cuidadors i professionals que es troben enfront d'un procés de final de vida; la recerca i innovació per avançar en l'atenció continuada entre els sectors sanitaris i socials; la sensibilització social enfront del fet de la mort com a part de la pròpia vida, i la formació dirigida a cuidadors i professionals que atenen a persones en fase final de vida.

El silenci social que acompanya la mort fa que els professionals socials, sanitaris i funeraris demandin formació, suport i eines per afrontar les dificultats derivades de l'etapa final de la vida de les persones i dels seus familiars des d'una perspectiva multidisciplinària.

Nova etapa



Cal recordar que el mes de juliol d'aquest any, Mémora va iniciar una nova etapa amb l'entrada d'Ontario Teachers' Pension Plan com a nou accionista majoritari. OTPP, un dels principals plans de pensions de professionals de Canadà, inverteix els fons dels seus partícips (professors en actiu i jubilats), en projectes de llarg termini, aspecte totalment alineat amb el sòlid compromís de Mémora.

En aquesta línia, a través de la seva Fundació, Mémora vehicula la seva intensa labor social, destacant el compromís amb la millora del procés final de vida tant dels ciutadans com dels cuidadors i professionals que els acompanyen.

En opinió de Juan Jesús Domingo, conseller delegat de Mémora, «ens enorgulleix que Ontario Teachers', un dels principals plans de pensions a Canadà, hagi apostat per la nostra companyia per la seva fortalesa com a model de negoci i reconeguda qualitat». I afegeix que aquesta operació és una gran notícia per a Mémora ja que «obre una nova etapa per seguir invertint en el servei a les famílies de manera socialment responsable».

Segons les xifres més recents de l'activitat funerària a Espanya i Portugal, s'han realitzat l'any 2016 més de 44.000 serveis funeraris i més de 40.000 famílies han ocupat sales de vetlla. El nombre d'incineracions gestionades per Mémora segueix creixent any rere any i l'última dada és de 17.000, resultant en aproximadament un 40% dels serveis.