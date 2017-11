Interior autoritza la manifestació espanyolista a Manresa malgrat l'oposició del consistori

La manifestació espanyolista convocada per aquest diumenge a les dotze del migdia a la Plaça Espanya de Manresa ha rebut, finalment, el vistiplau del Departament d'Interior, que l'ha autoritzat malgrat l'oposició de l'Ajuntament de Manresa.

Segons fonts d'Interior, una manifestació és un "dret constitucional" i, amb els informes fets pels Mossos i la Policia Local, "no es veuen motius de seguretat per modificar-la o prohibir-la".

La germandat Hermanos Cruzados és qui va demanar el permís per fer la marxa i ha rebut el suport de Somatemps.

L'Ajuntament de Manresa va anunciar aquesta setmana que prohibia la marxa per donar compliment a uns acords de ple del 2013 i 2016 en què es declaraven "ciutat antifeixista" i es comprometien a no permetre que s'exhibissin pancartes o lemes que fomentin l'odi i la violència cap a les persones per raó de sexe.

Segons han confirmat fonts del Departament d'Interior a l'ACN, finalment es podrà dur a terme la manifestació espanyolista d'aquest diumenge a la capital del Bages. Tot i que l'entitat que ha demanat permís per fer la marxa és la germandat Hermanos Cruzados, l'organització Somatemps és qui n'ha fet difusió a través de la seva pàgina web i de les xarxes amb el lema 'El Bages es queda'.

El Departament d'Interior ha informat que les manifestacions són un "dret constitucional" i, per tant, no es poden prohibir. Les mateixes fonts han explicat que l'entitat organitzadora de la marxa va demanar permís a la Generalitat i Interior va encarregar un informe a Mossos i la Policia Local que, en cap cas, "han vist motius per prohibir-la o modificar-la".

L'Ajuntament de Manresa va anunciar aquest dimecres que els organitzadors serien multats si feien la marxa patriòtica a la ciutat, ja que el consistori donava compliment a un acord de ple en què es comprometien a no permetre que s'exhibissin pancartes o lemes que fomentin l'odi i la violència cap a les persones per raó de sexe, origen, ideologia, orientació sexual o religiosa.

Així doncs, malgrat l'oposició de la ciutat, la concentració tindrà lloc diumenge a les dotze del migdia a la plaça Espanya de la capital del Bages.