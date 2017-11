Aspecte selvàtic d'una de les portes d'accés a Manresa

El carrer dedicat a Miquel Martí i Pol, que enllaça la carretera que va cap a Súria amb el barri de la Plaça Catalunya, és una de les portes d'entrada a Manresa, però presenta un estat lamentable.

Com es pot observar, la deixadesa en el manteniment per part de l'Ajuntament en diversos indrets del barri és ben evident.

Al carrer Miquel Martí i Pol, els esbarzers i les canyes envaeixen la vorera dels vianants i les persones que hi transiten els han d'anar esquivant. També cal anar amb compte amb les rajoles perquè en algun tram estan alçades.

Pel que fa a la deixadesa en els escocells dels arbres, l'abandó és ben visible.

El mal estat de l'entorn d'aquest important vial ha estat denunciada per veïns del barri, que recentment també van mostrar el seu malestar per l'estat de deixadesa del parc Vila Closes.

Van alertar que hi ha mancances tant de neteja com de manteniment: mànegues de reg descalçades, escocells sense arbres, gespa per tallar, paviment esquerdat i, fins i tot, fent bonys a la superfície, aigua-escuma al petit estany i branques de les heures que sobresurten a les cantonades.