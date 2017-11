Una ciutat que encara no disposa d'un alberg social

?Els transeünts que arriben a Manresa tenen a la seva disposició un servei de dutxes i un menjador social. De moment, a la ciutat, no hi ha cap alberg social, com en poblacions més grans com ara Barcelona i Lleida. Però a la regidoria d'Acció Social estan treballant per poder-ne tenir un que permeti als treballadors socials poder acompanyar i ajudar els rodamons en tot moment.